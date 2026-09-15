[지식의 발견] "더 까먹을 지지율이 없다"…대국민 기자회견에서 이재명 대통령이 해야 할 것은 (ft. 윤태곤 실장)

이재명 대통령의 지지율이 취임 이후, 또 최저치를 경신했습니다. 9주 연속 지지율 하락세가 이어지고 있는 겁니다. 지금 상황을 두고 SBS <지식의 발견>에 출연한 윤태곤 더모아 정치분석실장은 "정부 여당의 방화벽이 다 무너져있다"고 진단했습니다. 불을 빨리 꺼야 하는데, 오히려 더 번지고 있다는 얘깁니다. 오는 18일 이 대통령의 대국민 기자회견이 예고된 상황. 대통령의 이번 기자회견이 지지율 반등의 계기가 될 수 있을까요? 그러기 위해서 대통령이 해야 할 일은 무엇인지, 이재명 대통령을 향한 윤태곤 실장의 '컨설팅' 확인하시죠.



(기획 : 김용태, 진행 : 정유미, 작가 : 박정례, 편집 : 김복형 김혜주, 촬영 : 김상윤 황세회, CG : 안준석 조은솔, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)