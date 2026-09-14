'부상-논란 딛고' 츠베레프, 메이저 첫 우승 3개월 만에 2번째 메이저 타이틀

▲ 우승컵에 입 맞추는 츠베레프

독일의 테니스 스타 알렉산더 츠베레프(29)가 10년 넘게 이어진 좌절과 논란, 부상을 딛고 2026년 메이저 테니스대회 '2관왕'에 올랐습니다.츠베레프는 14일(한국시간) 끝난 US오픈에서 미국의 벤 셸턴을 물리치고 정상에 올라 지난 6월 프랑스오픈 생애 첫 메이저 타이틀에 이어 3달 만에 다시 메이저 대회 트로피를 들어올렸습니다.최근 3년 사이 한 해에 두 개의 메이저 대회 남자 단식을 석권한 선수는 얀니크 신네르(이탈리아), 카를로스 알카라스(스페인)와 츠베레프, 셋뿐입니다.각각 25세와 23세로 20대 초중반에 메이저 대회 우승 트로피를 여럿 수집한 신네르, 알카라스와 다르게 츠베레프는 29세로 서른을 앞두고서야 메이저 우승을 이뤄냈습니다.10년 전으로 시계를 돌려보면 츠베레프 역시 신네르와 알카라스처럼 크게 주목받은 재목이었습니다.구소련에서 엘리트 테니스 선수로 활약한 부모에게서 태어난 그는 198㎝의 장신에 힘과 기술, 지구력을 겸비한 만능형 선수로 기대를 모았지만, 순탄한 길을 걷지는 못했습니다.어린 시절부터 당뇨병을 안고서 선수 생활을 이어간 그는 2022년엔 프랑스오픈 준결승에서 라파엘 나달(은퇴·스페인)과 경기하다가 오른 발목이 심하게 꺾이면서 발목 인대가 파열되는 큰 부상을 입기도 했습니다.또, 전 연인들에게 폭력을 행사했다는 의혹에 '문제아'로 낙인찍히는 경험도 했습니다.남자프로테니스(ATP) 투어 조사에서는 징계할 만한 증거가 부족하다는 판단이 나왔으나, 그의 딸의 어머니이기도 한 브렌다 파테아와 관련된 사건은 2023년에 독일 법원에서 약식명령과 벌금형 판결로 이어졌습니다.당시 츠베레프는 항소했고, 2024년 6월 양측이 합의에 이르렀습니다.츠베레프가 생애 처음으로 메이저 대회 결승에 오른 건 2020년 US오픈이었습니다.지금은 일찍 은퇴한 도미니크 팀(오스트리아)을 상대로 펼친 결승전에서 2대 0까지 앞서다가 역전패해 아쉬움을 삼켜야 했습니다.츠베레프는 이번 우승 뒤 당시를 돌아보며 "그때는 서브, 특히 세컨드 서브에 어려움을 겪었다. 언제든 서브가 무너질 수 있다고 생각했다. 다행히 지금은 그 부분에서 달라졌다"고 말했습니다.2022년 발목 부상을 이겨내고 상승세를 이어오면서도 메이저 대회 결승전 징크스는 계속됐습니다.2024년 프랑스오픈 결승에선 알카라스에게, 2025년 호주오픈 결승에서는 신네르에게 거푸 패했습니다.2024년 호주오픈부터 올해 호주오픈까지, 신네르와 알카라스가 9회 연속으로 메이저 대회 우승 트로피를 나눠 가질 때만 해도 이들의 양강 구도는 영원할 것처럼 보였지만 츠베레프가 이를 무너뜨렸습니다.그는 "난 믿었다. 내 우승도 가능하다고 믿었다"면서 "하지만 여러분 중엔 안 믿은 사람이 많았을 것"이라며 웃었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)