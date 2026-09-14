트럼프, 자신 소유 골프장 찾아 우승컵 전달…골프대회도 정치쇼로

▲ 아이리시 오픈 우승자와 기념사진 찍는 트럼프 대통령(왼쪽)

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도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 아일랜드의 본인 소유 골프장에서 열린 아이리시 오픈 우승자에게 직접 트로피를 시상하면서 대형 스포츠 무대를 정치적 홍보 기회로 활용했습니다.AFP·EFE 통신 등에 따르면 'USA' 문구가 새겨진 모자를 쓰고 나타난 트럼프 대통령은 아일랜드 서부 해안 둔베그 지역에 있는 '트럼프 인터내셔널 골프 링크'에서 우승자 셰인 라우리에게 직접 우승컵을 주고 나란히 기념사진을 찍었습니다.트럼프 대통령은 자신의 골프 리조트에서 열리는 대형 스포츠 행사인 아이리시 오픈을 직접 챙기는 것을 주된 목적으로 아일랜드를 방문했습니다.언론의 스포트라이트가 쏟아지는 트로피 시상은 트럼프 대통령 방문의 하이라이트였습니다.그의 이번 아일랜드행을 두고는 일찍부터 사익 추구 논란도 일었습니다.무엇보다 트럼프 대통령은 이번 대회와 맞물려 본인 소유 골프장을 세계에 대대적으로 홍보하는 절호의 기회로 활용하려 했다는 지적이 나옵니다.특히 그는 이날 시상식 연설에서 미국으로 수입되는 아일랜드 위스키에 관세를 폐지하겠다고 깜짝 발표해 관중의 환호와 박수를 받는 장면이 연출되기도 했습니다.앞서 트럼프그룹은 2014년 파산 절차를 밟던 이곳 골프장과 호텔을 1천700만 달러(약 230억 원)라는 비교적 헐값에 사들여 '트럼프 인터내셔널 골프 링크'로 간판을 바꿔 달고 운영 중입니다.유서 깊은 전통의 골프장은 아니어서 이번 같은 대형 골프 대회 유치와 트럼프 대통령이 직접 등판한 마케팅이 이곳 인지도를 크게 높여줄 수 있습니다.시상식 행사에서는 아버지를 대신해 '트럼프 일가'의 여러 사업을 관리하는 장남 도널드 트럼프 주니어와 차남 에릭 트럼프도 참석했습니다.이런 탓에 이번 아일랜드 방문을 두고 트럼프 대통령이 공무와 개인 사업의 경계를 흐린다는 비판이 나왔습니다.아일랜드 수도 더블린과 둔베그 등지에서는 트럼프 대통령에 반대하는 대규모 시위도 이어졌습니다.더블린에서는 12일 '트럼프는 환영받지 못한다'는 구호 아래 1만 명 이상의 시위대가 집결해 거리를 행진하면서 미국의 이란 전쟁 반대 등 반트럼프 평화 시위를 벌였습니다.트럼프 대통령은 이날 마린원 헬기로 둔베그로 이동하기 전 더블린에 잠시 머물면서 캐서린 코놀리 대통령, 미할 마틴 총리 등 아일랜드 지도자들과 면담했습니다.아일랜드 정부는 트럼프 대통령의 방문 기간 만일의 사태에 대비해 더블린과 둔베그 등 동선을 따라 4천여 명의 군경을 투입한 사상 최대의 경호 작전을 수행했습니다.(사진=게티이미지)