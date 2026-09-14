'동네북' 된 반도체 콤비? "5년치 전기료 선납 좀" 한전 읍소에 삼전닉스 "우리도 버겁다"

한국전력이 삼성전자와 SK하이닉스에 제시한 25조 원 규모의 '5년 치 전기 요금 선납' 구상이 최종 무산됐습니다.



삼성전자와 SK하이닉스 모두 선납 제안을 받아들이지 않기로 하고 최근 한전에 거절 의사를 전달했습니다.



앞서 한전은 지난 7월, 용인과 호남 반도체 클러스터 등 첨단산업단지에 신속히 전력을 공급하기 위한 국가 기간망 건설 재원 확보를 목적으로 두 기업에 선납 제안서를 전달했습니다.



210조 원이 넘는 대규모 부채와 막대한 이자 부담으로 자체 자금 조달에 한계가 온 상황에서, 한전채 발행 부담을 줄이고 기업들의 전력망 적기 확충 수요를 상호 보완하겠다는 취지였습니다.



구체적으로는 최근 연간 납부액을 기준으로 향후 각각 5년치 전기요금인 삼성전자 약 20조 원, SK하이닉스 약 5조 원을 1년에 걸쳐 나누어 내면, 국고채 2년물 금리보다 높은 이자를 전기요금 차감 방식으로 보상하는 안이 논의됐습니다.



그러나 삼성전자는 최근 부사장급 인사를 통해 한전에 공식적으로 거절 의사를 전했으며, SK하이닉스 역시 비슷한 취지로 응하기 어렵다는 입장을 전달했습니다.



양사는 반도체 클러스터 전력 공급의 시급성에는 공감했으나, 향후 5년 동안 반도체 수퍼사이클이 지속될지 장담할 수 없는 불확실한 경영 환경에서 거액의 자금을 미리 지출하는 것은 부담스럽다고 판단했습니다.



한전도 국회에 제출한 답변서를 통해 두 기업의 참여 불가 통보를 확인했으며 추가 제안 기업도 없다고 밝혀, 선납제를 통한 재원 확보안은 사실상 무산됐습니다.



이에 따라 지난 6월 말 기준 부채 210조 7000억 원으로 하루 이자 비용만 115억 원 수준에 달하는 한전의 부채 축소 과제는 다시 난항을 겪게 될 것으로 보입니다.



(취재 : 이현영 / 영상편집 : 이유진 / 디자인 : 육도현 / 제작 : 디지털뉴스부)