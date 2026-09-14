정윤진 감독 "하현승, 최동원·선동열 같은 국보급 투수될 것"

▲ 정윤진 감독이 이끄는 18세 이하(U-18) 야구 대표팀 선수들이 13일 대만 타이베이돔에서 열린 아시아청소년야구선수권대회 결승에서 일본을 2-0으로 꺾고 우승 뒤 기념사진을 찍고 있다.

이미지 확대하기

고교 야구에서 21차례나 우승을 일궈 당대 최고의 명장으로 통하는 덕수고 야구부 정윤진 감독이 국가대표 감독으로서도 최고의 순간을 만끽했습니다.정 감독이 지휘한 한국 야구대표팀은 어제(13일) 대만 타이베이돔에서 끝난 18세 이하(U-18) 아시아청소년야구선수권대회 결승에서 일본을 2-0으로 물리치고 8년 만에 이 대회 정상을 탈환했습니다.13년 전 대만 타이중에서 열린 세계청소년야구선수권대회 우리나라 대표팀 지휘봉을 잡았던 정 감독은 당시에는 일본과 대만에 연패해 5위로 대회를 마쳤으나 올해에는 대만, 일본을 연파하고 아시아를 제패해 명예를 회복했습니다.정 감독은 우승 후 대한야구소프트볼협회를 통해 "이 대회를 잘 치를 수 있게 도와주신 양해영 협회장님과 협회 실무진에게 깊은 감사를 드린다"며 "함께 한 4분의 코치님께 정말 감사드리며 3주간 우리 코치진을 잘 따라와 준 선수들께 무한한 감사와 고마움을 전한다"고 했습니다.대회 전 한국 아마추어 야구 실력이 녹슬지 않았다는 걸 꼭 보여주겠다고 약속한 정 감독은 "그 말을 지키게 돼서 너무 기쁘고 행복하다. 우리 아마추어 초등학교, 중학교, 고등학교 지도자들과 선수들이 아직은 아시아에서 충분히 1등 할 수도 있고 경쟁력이 있어 미래가 밝다"고 목소리를 높였습니다.정 감독은 사실상의 결승전이었던 조별리그 첫 경기에서 대만을 2-0으로 물리친 것을 가장 기쁘다고 돌아봤습니다.슈퍼라운드와 결승에서 일본을 잇달아 제압한 것도 한없이 기쁘다고 했습니다.특히 정 감독은 대만, 일본과 두 경기에서 혼신의 역투로 한국을 우승으로 인도한 에이스 하현승(부산고)을 두고 입이 마르게 칭찬했습니다.정 감독은 "결승전에서는 4회까지 정도 투구를 생각했는데 투구 수가 얼마 안 돼 계속 현승이를 던지게 했고, 현승이가 7회에도 던지겠다고 해 계속 밀고 갔다"고 설명했습니다.하현승은 대만전에서 선발로 나서 5⅔이닝 12탈삼진 무실점, 일본과 슈퍼라운드에서 구원 등판해 3이닝 5탈삼진 퍼펙트 투구를 뽐냈습니다.이어 일본전 이틀 만에 다시 등판한 결승에서는 7이닝 8탈삼진 1피안타 무실점의 눈부신 역투로 완봉승을 거뒀습니다.정 감독은 "현승이가 12일 밤에 '일본전에서 선발로 던지고 싶다'고 해 깜짝 놀랐다"며 "하현승 선수는 앞으로 최동원, 선동열과 같은 우리나라의 국보급 대들보 투수가 될 것 같다"고 극찬했습니다.(사진=대한야구소프트볼협회 제공, 연합뉴스)