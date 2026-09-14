CJ문화재단, 토론토영화제서 'K-스토리 펀드' 창작자 3인 시상…북미 활동 지원

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CJ문화재단이 지난 12일(현지시간) 캐나다 토론토에서 열린 제51회 토론토국제영화제 'CJ & TIFF K-Story Fund'(이하 'K-스토리 펀드') 시상식에서 최종 선정된 창작자 3인에게 시상하고 창작지원금을 전달했다고 14일 밝혔다.CJ문화재단은 "기업은 젊은이의 꿈지기가 되어야 한다"는 이재현 이사장의 사회공헌 철학을 바탕으로 대중문화 소외영역의 젊은 창작자를 지원하고 있으며, 북미 거주 한국계 영화 창작자를 발굴해 K-콘텐츠의 글로벌 외연을 넓히고 있다.K-스토리 펀드는 CJ문화재단이 토론토국제영화제(TIFF) 및 영화진흥위원회(KOFIC)와 함께 2023년 9월 론칭한 지원 사업으로, 북미에서 활동하는 한국계 영화 창작자의 장편 데뷔·차기작 개발을 돕는다.3회째를 맞은 이번 K-스토리 펀드에서는 지난해 11월부터 올해 1월까지 공모를 통해 접수된 프로젝트 가운데 8편이 시나리오 개발 멘토링 대상작으로 선정됐다. 1차 선정작 8편은 지난 3월부터 6월까지 약 4개월간 CJ문화재단이 연계한 CJ ENM의 시나리오 개발 멘토링을 받았고 이 중 3인의 창작자가 최종 선정됐다.이번 K-스토리 펀드 앰배서더로는 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'로 세계적 흥행을 이끈 매기 강 감독과 영화 '패스트 라이브즈'로 한국 배우 최초 영국 아카데미 시상식(BAFTA) 남우주연상 후보에 오른 배우 유태오가 참여해, 지난달 31일(현지시간) 진행된 최종 선정자 발표에서 영상 메시지로 응원을 전했다.최종 선정자는 '아이 돈트 언더스탠드(I Don't Understand)'의 앤드리아 방(Andrea Bang), '디 인비저블 랜드 오브 러브(The Invisible Land of Love)'의 지윤 준 리(Jiyun June Lee), '카멜리아 걸(Camellia Girl)'의 조시 김(Josh Kim)이다.앤드리아 방은 드라마 '김씨네 편의점(Kim's Convenience)'의 '자넷' 역으로 알려진 배우 겸 작가이며, 지윤 준 리는 2022년 CJ문화재단 신인 영화 창작자 지원사업인 '스토리업(STORY UP)' 선정작 '마더랜드'의 창작자다. 조시 김은 전작 영화 '체커 게임에서 이기는 법(How to Win at Checkers)'을 아카데미 시상식과 골든글로브 시상식에 출품한 바 있다. 3인에게는 각 1만 캐나다 달러(한화 약 1천만 원)를 제공해 작품 개발에 집중할 수 있도록 돕는다.시상식은 지난 12일(현지시간) 토론토국제영화제 '한국 영화의 밤' 행사에서 열렸으며, 민희경 CJ사회공헌추진단장, 한상준 영화진흥위원장, 아니타 리(Anita Lee) 토론토국제영화제 수석 프로그래머를 비롯해 한국 영화산업 및 TIFF 관계자들이 참석했다. CJ문화재단 설립 20주년을 기념하는 특별 프로그램도 마련돼 지난 20년간 창작자 발굴·지원의 과정과 성과를 담은 기념 영상 상영, TIFF와 영화진흥위원회에 감사패 전달과 함께 K-스토리 펀드 협약을 3년 연장하는 서명식도 진행됐다.민희경 CJ사회공헌추진단장은 "CJ문화재단은 지난 20년간 젊은 창작자의 가능성을 발굴하고 성장을 지원하며 K-콘텐츠 생태계 확대에 힘써왔다"라며 "앞으로도 창작자들이 세계 무대에서 활약할 수 있도록 지원을 이어나가겠다"고 말했다.한편, 제51회 토론토국제영화제는 오는 20일까지 진행된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)