'25조 전기료 선납' 한전 제안에…삼성전자·SK하이닉스 '거절'

▲ 삼성전자·SK하이닉스

삼성전자와 SK하이닉스가 한국전력이 제안한 5년 치 전기요금 25조 원 선납 방안을 거절한 것으로 알려졌습니다.오늘(14일) 업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 한전 제안에 대한 내부 검토 결과 수용이 어렵다고 판단, 이 같은 결정을 한전에 알린 것으로 전해졌습니다.반도체 업계가 지난해 하반기부터 역대 최대 호황을 맞았지만, 이 같은 실적이 5년까지 이어질지를 상수로 두고 비용을 선집행하기에는 부담스럽다는 의미로 해석됩니다.막대한 전기료를 한꺼번에 내는 것이 중장기 경영 전략상 부담으로 작용할 수 있기 때문입니다.전기료 선납이 용인 및 호남 반도체 클러스터의 전력 인프라 구축에 도움이 될 수 있다는 분석도 있었으나, 경영 불확실성을 최소화하는 쪽으로 일단 선택을 한 것으로 분석됩니다.최근 한전은 삼성전자와 SK하이닉스에 각각 20조 원, 5조 원에 달하는 전기료 선납을 제안했습니다.이는 지난해 양사가 납부한 전기료 기준으로 5년 치에 해당하는 수준입니다.미리 받은 전기료는 국가 기간 전력망 공급에 우선 투자하겠다고 한전은 설명했습니다.선납한 요금에 대해서는 국고채 2년물 금리보다 높은 수준의 이자를 적용해 반기 단위로 전기료를 차감하는 방식도 제안한 것으로 알려졌습니다.한전으로선 이를 통해 신규 사채 부담을 덜면서 전력망 투자 재원을 확충할 수 있을 것이라는 기대도 있었습니다.지난 6월 말 기준 한전의 총부채는 210조 7천억 원으로, 하루 이자가 115억 원에 달합니다.여기에 자본금과 적립금 합계의 2배이던 사채 발행 한도를 최대 5배까지 늘려준 정부 특례도 내년 말 종료를 앞두고 있습니다.(사진=연합뉴스)