[날씨] 낮에 기온 올라 '늦더위'…대구 낮 최고 30도

월요일인 오늘(14일) 늦더위가 나타나겠습니다.



아침 기온은 대부분 20도 안팎으로 선선하게 출발했는데요.



낮이 되면 서울의 기온 27도로 어제 낮보다 3도가량 높겠고요.



대구의 낮 기온은 무려 30도로 덥겠습니다.



큰 일교차 유의해 주셔야겠습니다.



오늘 중국 북부 지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들면서 중부 지방의 하늘에는 구름이 가득하겠고요.



남부 지방은 하늘 맑게 드러나겠습니다.



따라서 남부 곳곳에서는 자외선 지수 매우 높음 수준까지 오르겠습니다.



또 오늘 서쪽 지역을 중심으로 호흡기에 좋지 않은 오존 농도 또한 높게 나타나겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 보시면 대전의 낮 최고 기온 26도, 창원 30도까지 오르겠습니다.



화요일인 내일은 강원 동해안 지역에만 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)