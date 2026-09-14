은행 마통 잔액 '70조'…계좌 제자리인데 빚만 6조↑

은행권 마이너스통장 대출 잔액이 70조 원에 육박했습니다.



지난 7월 말 국내 은행의 마이너스통장 대출 잔액은 69조 7천283억 원으로, 지난해 말보다 6조 874억 원, 9.6% 증가했습니다.



은행이 승인한 한도가 아니라 차주가 실제로 빌려 쓴 금액입니다.



같은 기간 계좌 수는 0.5% 늘어나는 데 그쳤지만, 계좌당 대출 잔액은 1천307만 원에서 1천425만 원으로 118만 원 증가했습니다.



올해 잔액 증가분의 95%는 4월부터 7월 사이에 집중됐습니다.



7월 말 잔액은 2021년 말 이후 가장 큰 규모지만, 평균 금리는 당시 3.94%에서 현재 5.64%로 1.7%포인트 높아졌습니다.



한국은행은 올해 2분기 신용대출 등 기타 대출을 활용한 레버리지 투자가 크게 늘어난 것으로 추정했습니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.