뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

은행 마통 잔액 '70조'…계좌 제자리인데 빚만 6조↑

한지연 기자
작성 2026.09.14 10:25 조회수
PIP 닫기
은행권 마이너스통장 대출 잔액이 70조 원에 육박했습니다.

지난 7월 말 국내 은행의 마이너스통장 대출 잔액은 69조 7천283억 원으로, 지난해 말보다 6조 874억 원, 9.6% 증가했습니다.

은행이 승인한 한도가 아니라 차주가 실제로 빌려 쓴 금액입니다.

같은 기간 계좌 수는 0.5% 늘어나는 데 그쳤지만, 계좌당 대출 잔액은 1천307만 원에서 1천425만 원으로 118만 원 증가했습니다.

올해 잔액 증가분의 95%는 4월부터 7월 사이에 집중됐습니다.

7월 말 잔액은 2021년 말 이후 가장 큰 규모지만, 평균 금리는 당시 3.94%에서 현재 5.64%로 1.7%포인트 높아졌습니다.

한국은행은 올해 2분기 신용대출 등 기타 대출을 활용한 레버리지 투자가 크게 늘어난 것으로 추정했습니다.

*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
한지연 기자 사진
한지연 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지