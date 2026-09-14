은행 마통 잔액 70조 육박…계좌 제자리인데 빚만 6조 늘어

▲ 은행 창구 (자료사진)

은행권 마이너스통장 대출 잔액이 올해 들어 7월 말까지 6조 원 넘게 늘어 70조 원에 육박한 것으로 나타났습니다.계좌 수는 사실상 제자리인데, 계좌당 대출 잔액이 빠르게 증가한 점이 눈에 띕니다.코로나19 확산 이후 저금리에 투자 열풍이 불었던 2021년 말 수준으로 대출 잔액이 늘어난 가운데 금리는 당시보다 크게 높아져 차주들의 이자 부담도 무거워진 상황입니다.오늘(14일) 국회 정무위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면, 국내 은행의 지난 7월 말 마이너스통장 대출잔액은 69조 7천283억 원으로 집계됐습니다.작년 말 63조 6천409억 원보다 6조 874억 원(9.6%) 증가했습니다.이는 은행이 승인한 대출 한도가 아니라 차주들이 실제로 빌려 쓴 금액입니다.반면, 같은 기간 마이너스통장 계좌 수는 486만 9천319개에서 489만 3천636개로 2만 4천317개(0.5%) 늘어나는 데 그쳤습니다.계좌 수 증가율은 1%에도 못 미쳤지만, 전체 대출 잔액은 10% 가까이 늘어난 셈입니다.이 잔액을 해지되지 않은 유효 계좌 수로 나눈 계좌당 대출 잔액은 작년 말 약 1천307만 원에서 올해 7월 말 약 1천425만 원으로 증가했습니다.7개월 사이 계좌당 평균 차입액이 약 118만 원(9.0%) 늘었습니다.올해 마이너스통장 대출 잔액 증가는 대부분 4∼7월에 집중됐습니다.이 기간 잔액 증가액은 5조 7천827억 원에 달해, 올해 들어 7월 말까지 누적 증가액의 95.0%를 차지했습니다.특히 국내 증시가 가파르게 조정받은 7월에도 마이너스통장 잔액은 1조 1천496억 원 늘었습니다.한 달 동안 계좌 수는 약 0.1% 증가했지만, 잔액은 1.7% 불었습니다.올해 7월 말 잔액은 과거 분기 말 잔액과 비교하면 2021년 말(70조 1천814억 원) 이후 최대 규모였습니다.2021년은 코로나19 충격 직후의 저금리와 풍부한 유동성을 바탕으로 개인 투자자들의 주식투자 열풍이 불었던 시기입니다.이른바 '동학개미'가 증시의 주요 매수 주체로 부상하면서 코스피가 사상 처음 3천선을 넘어섰던 때입니다.최근 마이너스통장 잔액 증가도 개인 투자자들의 '빚투'(빚내서 투자) 수요와 무관치 않은 것으로 분석됩니다.이와 관련, 한국은행은 지난 10일 통화신용정책보고서에서 올해 2분기 신용대출과 보험약관대출 등 금융권 기타 대출을 활용한 레버리지 투자가 크게 확대된 것으로 추정했습니다.문제는 현재 돈을 빌리는 비용이 2021년 말보다 훨씬 커졌다는 점입니다.은행별 대출 잔액에 가중치를 적용해 계산한 마이너스통장 평균 금리는 2021년 말 연 3.94%에서 올해 7월 말 5.64%로 약 1.70%포인트(p) 높아졌습니다.예를 들어 신한은행은 같은 기간 연 3.71%에서 5.16%로, 우리은행은 3.74%에서 5.44%로 각각 상승했습니다.카카오뱅크는 4.25%에서 6.42%로 올랐습니다.대출 규모가 재차 고점을 향하는 가운데 금리는 당시보다 상당 폭 높아진 것입니다.그만큼 원리금 상환 부담이 가중됐다고 볼 수 있습니다.더구나 차입 투자 포지션이 6월 하순 이후 주가 조정 과정에서 빠르게 청산되면서, 마이너스통장 등으로 빚을 내 주식을 사들인 개인 투자자들의 상환 여력이 크게 축소됐을 가능성도 일각에서 제기됩니다.이에 금융당국은 단순히 대출 총량만 관리할 것이 아니라 가계 자금 사정과 대출 의존도 등을 종합적으로 점검해야 한다는 게 박성훈 의원의 주문입니다.박 의원은 "계좌 수는 그대로인데 대출 잔액만 대폭 늘었다는 것은 가계 급전 의존도가 그만큼 높아지고 있다는 뜻"이라며 "민생의 현금 흐름은 악화하는데 대출 숫자만 관리하는 정책으로는 가계부채 문제를 해결하기 어렵다"고 지적했습니다.