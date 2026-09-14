이 대통령 지지도 33.8% 최저 기록…9주 연속 하락

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 9주 연속 하락하며 취임 후 최저치를 재차 경신했다는 여론조사 결과가 오늘(14일) 나왔습니다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 7∼11일 전국 18세 이상 2천515명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 3.6% 포인트(p) 내린 33.8%로 집계됐습니다.부정평가는 63.3%로 지난주 대비 3.8% p 오르며 7주 연속 오차범위 밖(29.5% p)에서 긍정 평가에 앞섰습니다.'잘 모름'이라고 응답한 비율은 2.9%였습니다.리얼미터는 "최근 정상회담 외교 행보에도 불구하고 개각 인선 논란과 호르무즈 파병 검토, 부동산 정책 불확실성 등 국정 현안에 대한 부정 여론이 확산한 데다 진보층과 20대 청년층의 상당 폭 이탈까지 더해지며 지지율이 하락했다"고 분석했습니다.지난 10∼11일 전국 18세 이상 1천3명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 6월 25∼26일 조사 이후 두 달여 만에 정당 간 지지율 역전 현상이 나타났습니다.더불어민주당이 36.1%, 국민의힘이 42.1%를 각각 기록했습니다.민주당은 지난 조사 대비 5.7% p 내렸고, 국민의힘은 4.5% p 올랐으며, 양당 간 격차는 6.0% p로 오차범위 안이었습니다.두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌습니다.대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0% p, 응답률은 4.5%였습니다.정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1% p, 응답률은 3.6%였습니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하실 수 있습니다.(사진=연합뉴스)