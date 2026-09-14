김민석, 추미애 발언 놓고 "사람들이 민주당 중진 발언이라 생각 안 해"

▲ 더불어민주당 김민석 대표가 지난 13일 서울 종로구 삼청동 국무총리 서울공관에서 열린 고위당정협의회에서 발언하고 있다.

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더불어민주당 김민석 대표가 이재명 대통령을 향한 당내 일각의 비판에 대해 "힘을 모아야 할 시점인데 노무현 대통령이 안착(해야 할 시점)에 안팎의 세력들이 힘을 합쳐 탄핵하려 했던 전조와 비슷한 상황으로 가는 것이 아닌가"라고 말했습니다.김 대표는 오늘(14일) 민주당 공식 유튜브 '민주당 TV'에 출연해 "밖에 있는 사람들이 그러는(흔드는) 것은 그러려니 하겠는데, 이건 좀 황당하다는 생각이 들 때가 있다"며 이같이 밝혔습니다.그러면서 "지금은 정신을 바짝 차리고 다 같이 힘을 모아야 한다는 생각이 든다"고 덧붙였습니다.이 같은 발언은 게스트로 나온 도올 김용옥 선생이 이 대통령에 대해 "새로운 리더십에 적합한 인물이 우리나라를 이끌고 있다고 본다"고 말한 뒤 나왔습니다.김 대표는 이 대통령의 국정 지지도가 고전을 면치 못하는 최근 상황을 극복하기 위해서는 이 대통령의 국정 기조 아래 단합해야 함에도 오히려 대통령을 향한 당내 일각의 비판이 도를 넘었다고 판단한 것으로 보입니다.김 대표는 검찰 개혁과 관련해 내란 세력 등에 대한 단호한 대응을 촉구하며 작심 발언을 쏟아낸 추미애 경기도지사를 향해서도 "사람들이 민주당 중진의 발언이라고 생각하지 않을 가능성이 크다"고 지적했습니다.김 대표는 "(누가 발언했는지 알리지 않은 채) 블라인드 테스트를 하고 저 발언을 들었다면 사람들이 어떻게 평가할까"라며 "민주당의 책임 있는 정치인, 도지사의 발언이라고 한다면 사람들이 의아하게 생각할 것 같다"고 주장했습니다.아울러 "왜 그렇게 말씀하셨는지에 대해선 추 지사 본인의 설명이 필요할 것 같다는 생각이 든다"라고도 했습니다.앞서 추 지사는 지난 12일 경기 남양주시 모란공원 민주열사묘역에서 열린 '2026년 경기도 민주화운동희생자 추모제'에 참석해 "대통령이 내란 세력을 징벌해야 하는데 왜 이들 세력에게 업혀서 전전긍긍하는 것인가"라고 한 바 있습니다.중대범죄수사청장 후보자에 검찰 출신인 김지용 변호사가 지명되고, 검찰 개혁이 미진하다고 주장하며 나온 발언이었습니다.김 대표는 전날 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 자진 사퇴에 앞서 용 후보자에게 사퇴를 권유한 사실을 두고는 "국민의 의견이 중요하다"고 평가했습니다.김 대표는 "비례대표 의원(과 국무위원) 겸직이 불법은 아니지만 법에 맞느냐와 별도로 '그건 아닌 것 같다'는 국민의 의견이 있었다"며 "인사 판단을 꼭 법만으로 하는 것은 아니지 않나"라고 반문했습니다.그러면서 "법 위에 민심이 있는 것 아닌가"라고도 했습니다.기본소득당 등 진보 정당과의 연대 문제에 대해서는 "조국혁신당은 합당할지 연대할지 논의해 상호 입장을 맞춰봐야 하지만, 기본소득당과 사회민주당, 진보당은 무조건 연대하기로 돼 있다"며 "진보 연대는 더 적극적으로 할 것"이라고 말했습니다.한편 김 대표는 파일럿 방송을 마치고 이날 공식 방송을 시작한 '민주당 TV'(민티)를 두고 "민티의 연원은 이 대통령이 (2014년) 12월 3일 (비상계엄 당시 계엄 해제 표결을 위해 국회로 향하며) 차에서 했던 방송에서 찾아야 한다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)