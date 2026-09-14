한-중앙아시아 정상회의 주간…이 대통령, 5개국과 릴레이 회담

▲ 이재명 대통령이 지난 11일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

제1차 한·중앙아시아 정상회의 모레(16일) 개최를 계기로, 중앙아시아 5개국과의 연이은 정상회담이 서울에서 열립니다.이재명 대통령은 오늘(14일), 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과의 정상회담을 시작으로 한·중앙아 정상회의에 참석하는 5개국 정상을 차례로 만납니다.청와대는 이번 한·우즈벡 정상회담을 통해 양국의 '특별 전략적 동반자 관계' 발전을 기대하고 있습니다.특히, 교통 인프라, 보건의료, 기후위기 대응, 핵심 광물 공급망, 인공지능(AI)와 디지털 전환, 방산 등 협력 지평을 넓히고 미래 성장 동력을 함께 만들어 나가겠다는 계획입니다.이 대통령은 내일(15일)은 투르크메니스탄과 카자흐스탄, 모레(16일)은 타지키스탄과 키르기스스탄과 정상과의 회담을 통해서도 각국과의 다양한 협력 방안을 모색합니다.한·중앙아 정상회의는 한국 정부가 중앙아시아 지역 국가들과 개최하는 최초의 다자 정상회의입니다.정부는 이번 정상회의를 통해 그간 장관급에서 이어온 협력체계를 정상급으로 격상하고, 중장기 협력 비전을 제시하는 '서울 선언'을 도출할 계획입니다.정상회의 이후에는 참여국 정상 및 정부·기업 관계자 500여 명이 참석하는 한·중앙아시아 비즈니스 서밋이 열립니다.(사진=청와대통신사진기자단 제공, 연합뉴스)