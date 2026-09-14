휴온스, 하나카드 완파…PBA 팀리그 상위권 혼전

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▲ 휴온스 최성원

프로당구(PBA) 2라운드 우승팀 휴온스가 하나카드의 연승 행진을 제압하고 3라운드 상위권 경쟁에 불을 지폈습니다.휴온스는 경북 포항종합운동장 체육관에서 열린 웰컴저축은행 PBA 팀리그 포항시 투어 2026-2027 나흘째 경기에서 하나카드를 세트 스코어 4대 0으로 잡았습니다.이날 승리로 3승 1패가 된 휴온스는 하나카드와 동률을 이루고 세트 득실률(1.857)에서 하나카드(1.500)에 앞서서 3위로 도약했습니다.3라운드 첫 경기 패배 후 곧바로 3연승을 내달린 휴온스는 상승세를 탔고, 개막 3연승을 달리던 하나카드는 첫 패배를 안았습니다.휴온스는 1세트 남자 복식에서 로빈슨 모랄레스(콜롬비아)-강동궁이 무라트 나지 초클루(튀르키예)-응우옌꾸옥응우옌(베트남)에 10대 6으로 끌려가다 상대가 주춤한 틈을 타 11대 10 극적인 역전승을 거뒀습니다.이어 2세트 여자 복식에서도 서한솔-최지민이 김가영-김진아를 9대 6으로 따돌리며 기선을 제압했습니다.흐름을 탄 휴온스는 3세트 남자 단식에서 최성원이 초클루를 상대로 3이닝 만에 하이런 11점을 터뜨리며 15대 7로 크게 이겼습니다.그리고 4세트 혼합 복식에 나선 모랄레스-김예은마저 9대 5 승리를 거두며 경기를 매듭지었습니다.하이원리조트와 하림은 나란히 7세트 접전 끝에 진땀승을 거두며 4연승으로 선두권을 굳건히 지켰습니다.하이원리조트는 브레이커스에 5, 6세트를 연달아 내주며 쫓겼으나 마지막 7세트에서 임성균이 오성욱을 11대 4로 제압해 4대 3으로 승리했습니다.하림 역시 우리금융캐피탈과 엎치락뒤치락하는 승부 끝에 7세트에서 응우옌프엉린(베트남)이 11대 7로 이겨 4대 3 신승을 거뒀습니다.나란히 4승 무패에 세트 득실률까지 같은 두 팀은 점수 득실률에서 순위가 갈렸습니다.하이원리조트(1.293)가 하림(1.283)을 불과 1푼 차이로 제치고 1위로 올라섰습니다.이 밖에 크라운해태는 김임권의 2승 활약에 힘입어 에스와이를 4대 1로 꺾고 2연승(5위)을 달렸고, NH농협카드는 웰컴저축은행에 4대 3으로 신승하며 2연패(6위) 늪에서 탈출했습니다.(사진=PBA 제공, 연합뉴스)