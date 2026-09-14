북한, 장거리포·미사일 합동 타격훈련 이틀만에 보도…"반격태세 부단히 고도화"

▲ 한미일 3국의 정례 군사훈련 '프리덤 에지' 종료 다음날인 12일 서울역에서 이날 북한의 단거리탄도미사일 발사 관련 뉴스 보도가 송출되고 있다.

북한이 그제(12일) 장거리포와 미사일 부대 합동 타격훈련을 실시했다고 이틀만인 오늘(14일) 밝혔습니다.조선중앙통신은 "조선인민군 각급 연합부대 장거리포 및 미사일 구분대들의 협동 화력습격훈련이 12일 진행됐다"고 보도했습니다.박정천 노동당 중앙군사위원회 부위원장이 현장에서 훈련을 지켜봤으며 유창선 인민군 총참모부 포병국장이 지도했다고 밝혀 김정은 총비서는 참관하지 않은 것으로 보입니다.중앙통신은 이번 훈련에 5개 포·미사일 연합부대에서 선발된 구분대들이 참가했으며 각종 공격무인기, 전략순항미사일, 대구경 열압 방사포, 전술탄도미사일 등 신형 전투체계들이 동원됐다고 전했습니다.또 모든 타격무기 체계들이 목표를 100% 명중시켰다고 주장했습니다.훈련을 참관한 박 부위원장은 이날 훈련 목적에 대해 "군대가 자기 할 바를 하게 하자는 데 있다"고 말했습니다.유창선 포병국장은 "전략무기 종합관리체계의 구성계통인 통합 화력 지휘체계 가동 절차를 숙달하고 여러 전투체계의 통합 자동화력 지휘 실현의 전문성을 제고하며 적개 사격에 대한 대상물 격파의 효율성을 높이는 것은 우리가 중시하는 훈련과업들 중 하나"라고 말했습니다.이어 "이런 훈련이 각급 타격집단의 전략적 대응태세를 질적으로 제고하고 유사시 각급 구분대들의 신속반응력을 높이는 데 커다란 도움이 된다"고 설명했습니다.유 국장은 또 미사일·장거리포병 부대 사이의 협동훈련이 "군인들의 전투적 사기를 높이고 임의의 시각에 명령만 내려진다면 적의 무력집단을 조직 구조적으로 완전 붕괴시킬 수 있는 전문성을 향상시키게 된다"면서 "앞으로도 실천적이며 실용적인 훈련을 통해 적에 대한 반격태세를 부단히 고도화해 나갈 것"이라고 강조했습니다.이번 훈련 소식은 북한 주민들이 보는 노동당 기관지 노동신문이나 관영 라디오 방송인 조선중앙방송에는 보도되지 않았고 대외용 매체인 조선중앙통신에만 실렸습니다.앞서 합동참모본부는 지난 12일 오전 5시 20분쯤 북한 원산 일대에서 동해상으로 수 차례 발사된 단거리 탄도미사일을 포착했다고 밝혔습니다.북한의 탄도미사일 발사는 올해 들어 13번째입니다.발사된 미사일들은 대표적인 단거리탄도미사일인 화성-11계열과 600㎜ 초대형 방사포로 추정됐습니다.북한은 지난달 6일, 12일, 20일에 이어 지난 12일까지 최근 한 달여 동안 동해상으로 탄도미사일을 모두 네 차례 발사했습니다.(사진=연합뉴스)