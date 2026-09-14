[에디터픽] 맨날 틀리더니 '기분 탓' 아니었다.."6년 전보다 못해" 기상청 성적표

지난 7월 23일 서울에 비가 온다는 예보에 시민들의 손에는 우산이 들려 있었지만, 비가 온다는 시간은 빗나갔습니다.



[노지수 (지난 7월 23일) : 계속 시간마다 변해 가지고 사실 내일 예보를 믿고 있진 않고 당장 날씨만 찾아보는 거 같아요.]



다음날인 24일도 새벽부터 오후 5시까지 계속 비가 예보됐지만, 정작 서울 전역엔 비가 한 방울도 오지 않았습니다.



SBS가 입수한 기상청 내부 자료에 따르면 올해 여름인 6월부터 8월까지 기상청의 예보 정확도는 84%로 나타났습니다.



84%는 이렇게 계산한 겁니다.



맑다고 예보했는데 실제로 날이 맑거나, 비가 올 수가 있고요, 또 비가 온다고 예보를 했는데, 비가 오거나, 맑은 경우가 있습니다.



이 4가지 경우의 성적을 모두 반영한 예보 정확도가 84%라는 겁니다.



하지만 시민들의 체감은 조금 다릅니다.



맑다고 예보했는데 맑은 날은 날씨에 대한 관심이 조금 떨어지니까 제외하고요, 비가 이렇게 예보된 날이나, 또 실제로 예보가 없었는데도 비가 내린 날만을 따지는 '강수 적중률'을 계산하는데, 이 수치가 올 여름엔 0.32로 나타난 겁니다.



10번 중에 3번꼴로만 맞았다는 얘깁니다.



강수 적중률은 0.5~0.6 정도가 현대 과학의 한계이긴 하지만, 최근 10년간 여름철 가운데 올해 강수 적중률이 최하위를 기록했을 만큼 유독 많이 틀렸습니다.



[김위상/국민의힘 의원 (국회 기후에너지환경노동위원회) : 한국형 수치예보 모델은 6차례 개선을 이제 거쳤지만 현재 운영 중인 최신 버전은 6년 전 초기 버전보다 낮은 성적을 거두고 있습니다. 예측이 어려워졌다는 설명만으로는 부족한 부분이 상당히 많은 것 같습니다.]



기상청은 지난 7월의 경우 비가 내린 날만 따진 예보 정확도는 최근 10년 치 가운데 2위를 기록했다고 해명했습니다.



또 재난 방지에 최선을 다하기 위해 후속 기상위성 등 관측망을 확충하고 새로운 예측 모델을 도입해 예보의 정확도를 끌어올리겠다고 밝혔습니다.



[단독] 기상청 올여름 강수 적중률, 최근 10년 중 '꼴찌' (2026.09.11 8뉴스)



(취재 : 정구희, 구성 : 최윤서, 영상취재 : 신동환·김세경, 영상편집 : 정용화, 디자인 : 황세연, 제작 : 디지털뉴스부)