츠베레프, 프랑스오픈 이어 US오픈도 석권 '메이저 2관왕'

▲ 우승 트로피 들어 올리는 츠베레프

남자 테니스 세계랭킹 2위 알렉산더 츠베레프가 올해 프랑스오픈에 이어 US오픈에서도 생애 첫 우승을 차지했습니다.츠베레프는 미국 뉴욕의 플러싱 메도스에서 열린 2026 US오픈 마지막 날 남자 단식 결승에서 미국의 벤 셸턴을 3시간 33분 승부 끝에 3대 1로 물리쳤습니다.올해 6월 프랑스오픈에서 생애 첫 메이저 타이틀을 따낸 츠베레프는 US오픈 우승 트로피도 들어 올리며 2026년을 '메이저 2관왕'으로 장식했습니다.2020년 대회 결승에서 도미니크 팀에게 2대 0으로 앞서다가 역전패한 아쉬움을 6년 만에 씻어냈습니다.츠베레프는 올해 윔블던에서는 결승에서 얀니크 신네르에 패해 준우승했습니다.US오픈 남자 단식에서 독일인 챔피언이 나온 건 1989년 대회 보리스 베커 이후 37년 만입니다.츠베레프는 이번 우승에도 신네르의 세계 1위 자리를 빼앗지는 못합니다.츠베레프는 우승 상금으로 550만 달러를, 셸턴은 준우승 상금 280만 달러를 받습니다.셸턴은 이날 이겼다면 2003년 US오픈에서 우승한 앤디 로딕 이후 23년 만에 미국인 메이저 대회 단식 챔피언이 될 수 있었습니다.한 끗 차이로 첫 두 세트를 연달아 내준 셸턴이 3세트 츠베레프의 마지막 서브 게임을 브레이크 해내 승부는 4세트로 향했습니다.츠베레프는 그러나 4세트 셸턴의 첫 서브게임부터 브레이크 해내며 다시 흐름을 가져갔습니다.셸턴은 비교적 쉬운 샷도 네트에 걸리는 등 실책을 쏟아냈고, 츠베레프는 게임 점수 5대 2까지 앞서나갔습니다.셸턴의 샷이 라인을 벗어나면서 챔피언십 포인트를 올린 츠베레프는 경기에 집중한 나머지 우승했다는 걸 인식하지도 못한 채 다음 서브를 준비했습니다.기립박수를 치는 관중들을 어리둥절한 표정으로 보던 츠베레프는 그제야 경기가 끝났다는 걸 알고 두 팔을 들어 기쁨을 만끽했습니다.츠베레프는 셸턴을 상대로 6전 전승 행진을 이어갔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)