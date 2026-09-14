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[날씨] 중부 구름 많고 충남엔 빗방울…큰 일교차 주의

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작성 2026.09.14 06:31 조회수
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어느덧 9월 중순으로 접어들면서 주변도 조금씩 가을 기운이 묻어나고 있습니다.

현재 서울 기온 19.5도로 온화하게 시작하고요.

오늘(14일) 한낮에 27도 보이며 어제 낮보다 3도가량 높겠습니다.

내일 아침에는 다소 쌀쌀하겠는데요.

대체로 평년 이맘때 초가을 날씨가 이어지겠습니다.

자세한 현재 기온 강릉이 20.9도, 대구 22도로 시작하고요.

오늘 한낮에 강릉 24도, 대구는 30도까지 오르는 등 동해안을 제외하고는 일교차가 크게 벌어지겠습니다.

오늘 일부 서쪽 지역과 경남 지역은 오후에 오존 농도가 높게 나타날 것으로 보여 장시간 야외 활동은 삼가해 주셔야겠습니다.

오늘 중부 지방은 구름 많겠고, 남부와 제주는 대체로 맑겠습니다.

아침까지 충남 지역은 안개가 짙겠고요, 오늘 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.

내일은 경상권 동해안에, 주 후반에는 제주에 비 예보가 나와 있습니다.

(박세림 기상캐스터)
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