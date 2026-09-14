뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

인도네시아 여객선 침몰…6명 사망·129명 실종

박찬범 기자
작성 2026.09.14 06:14 조회수
PIP 닫기
<앵커>

인도네시아에서는 기상악화로 240여 명이 탔던 여객선이 침몰했습니다. 지금까지 6명이 숨졌고, 129명이 실종된 상태입니다.

박찬범 기자입니다.

<기자>

여객선 1척이 뒤집힌 채 바다 한가운데 떠 있습니다.

현지시간 어제(13일) 새벽 4시 10분쯤, 인도네시아 반자르마신 인근 자바해에서 여객선이 침몰하고 있다는 신고가 접수됐습니다.

사고 당시 여객선에는 승객 213명과 승무원 30명 등 모두 243명이 탑승하고 있었던 것으로 파악됐습니다.

이 사고로 지금까지 6명이 숨지고, 129명이 실종 상태입니다.

나머지 탑승객 108명은 구조됐습니다.

[파이살/생존자 : 배가 침몰하니까 사람들이 겁에 질려 갑판 쪽으로 달려갔어요. 그러다 배가 뒤집히기 시작했고요. 그때 당시 14명 정도가 같이 있었습니다.]

사고 여객선은 그제 오전 10시 10분쯤 인도네시아 제2 도시인 동자바주 수라바야에서 출항해 반자르마신으로 가는 길에 기상이 나쁘다는 교신 이후 연락이 끊겼습니다.

여객선의 마지막 위치는 반자르마신에 있는 바시리 부두에서 148㎞가량 떨어진 해상이었는데, 당시 사고 해상에서는 2m가 넘는 높이의 파도가 치고 있었던 것으로 파악됐습니다.

인도네시아 국가수색구조청은 해군과 함께 선박 12척을 사고 해상에 투입해 실종자를 찾고 있습니다.

[아흐마드 사우디/생존자 : 이코노미 클래스 객실에 있던 여성들은 아마 살지 못했을 거예요. 배가 급격히 기울었고, 당시 경보나 안내 방송 같은 것도 없었습니다.]

1만 7천 개 섬으로 이뤄진 인도네시아에서는 선박이 주요 교통수단으로 이용되는데, 사고도 그만큼 잦습니다.

2018년에는 북수마트라주 화산 분화구 호수 인근에서 200여 명이 탄 여객선이 침몰해 167명이 숨졌습니다.

(영상편집 : 박춘배)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
박찬범 기자 사진
박찬범 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지