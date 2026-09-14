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14일 만에 장관 후보자 사퇴…"민주당이 결단 요청"

고정현 기자
작성 2026.09.14 06:07 조회수
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<앵커>

용혜인 의원이 성평등가족부 장관 후보자에 지명된 지 14일 만에 자진 사퇴했습니다. 여론이 심각하게 나빠지면서 민주당 지도부가 결단을 요청했고, 이번 정부 들어 청문회도 못 가보고 낙마한 첫 사례가 됐습니다.

오늘(14일) 첫 소식, 고정현 기자입니다.

<기자>

어제 오전 국회에서 기자회견을 연 용혜인 기본소득당 비례대표 의원은 "떳떳하지 않은 것이 없었기에 인사청문회에서 하나하나 소명하고 싶었다"면서도 성평등가족부 장관 후보직에서 사퇴하겠다고 밝혔습니다.

지난달 30일 지명된 뒤 14일 만입니다.

"민주당으로부터 비례의원과 장관의 겸직을 두고 국민적 공감대가 넓지 못하니 결단해달라는 의사를 전달받았다"고도 털어놨는데, 의원직을 지키며 장관직을 포기한 것입니다.

[용혜인/기본소득당 의원 : 여당도 우려를 표하는 상황에서 그 직을 수행하는 것은 현실적으로 어렵다고 판단했습니다. 장관 후보직을 오늘로써 내려놓고자 합니다.]

기본소득당은 그제 민주당 측의 의견을 전달받았고 청와대와는 별도 소통이 없었다고 밝혔는데, 김민석 민주당 대표의 비서실장인 김태선 의원은 "민심을 종합한 김 대표의 자진사퇴 권유를 자신이 용 의원에게 전달했다"고 말했습니다.

용 의원은 사퇴 발표 사흘 전만 해도 의원과 장관 둘 다 포기하지 않겠다는 입장이었는데, 당시 기자회견에서는 "민주당 일각도 억측과 악선동에 휩쓸리고 있다"는 주장을 펴기도 했습니다.

[용혜인/기본소득당 의원 (지난 10일) : 겸직은 법률이 허용하는 것이 원칙입니다. 비례 의원직의 사퇴라는 관례가 정치인들 사이에 자리 나눠먹기로 사고됐던 것은 아닌지 (되돌아봐야 합니다.)]

하지만 문제의 기자회견 직후 민주당 내에서 "적어도 유감 표명은 했어야 한다", "청와대를 향해 지명 철회하지 말라고 요구한 거냐"와 같은 싸늘한 기류가 퍼졌고, 결국 김민석 대표까지 나서 결단을 촉구하자 용 의원도 더는 못 버틴 것으로 분석됩니다.

용 의원은 "성숙한 자세로 의정 활동에 매진하겠다"는 말로 어제 기자회견을 끝맺었는데, 국민의힘은 후보직에서 물러났다고 제기된 의혹들도 끝난 것은 아니라며 관련 수사와 의원직 사퇴를 촉구했습니다.

(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 이종정)
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