1. 용혜인, 장관 후보자 자진 사퇴…지명 14일 만



용혜인 기본소득당 의원이 성평등 가족부 장관 후보자로 지명된 지 14일 만에 자진 사퇴했습니다. 청와대는 용 의원 스스로 내린 결정으로 본다면서 앞으로 인사 검증과 인선에 만전을 기하겠다고 밝혔습니다.



2. "김승원 후보자 표적 수사"…인사청문 '슈퍼위크'



민주당은 윤석열 정부의 검찰이 표적수사를 했다며 김승원 법무장관 후보자 엄호에 나섰습니다. 오늘(14일)부터 18일까지 장관 후보자 5명 등 모두 7명에 대한 국회 인사청문회가 실시되는데, 김 후보자 청문회는 내일 열립니다.



3. 인도네시아 여객선 침몰…6명 사망·129명 실종



어제 인도네시아 영해에서 여객선이 침몰했습니다. 6명이 숨졌고, 129명은 실종 상태입니다.



4. 이정현 25점 맹활약…일본 꺾고 조 1위 8강행



아시안게임에서 남자 농구 대표팀이 숙적 일본을 물리치고 조 1위로 8강에 진출했습니다. 지난 시즌 프로농구 MVP 이정현 선수가 25점을 몰아치며 한일전을 승리로 이끌었습니다.