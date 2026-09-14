아일랜드 방문한 트럼프 "아일랜드 위스키 관세 철회하겠다"

▲ 13일(현지시간) 아일랜드 둔베그에 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 어제(13일), 미국으로 수입되는 아일랜드 위스키에 부과해온 관세를 철회하겠다고 밝혔습니다.아일랜드를 방문 중인 트럼프 대통령은 이날 자신 소유 둔베그의 골프장에서 열린 아일랜드 오픈 골프대회 시상식에서 연설하며 이같이 밝혔다고 백악관 풀기자단이 전했습니다.트럼프 대통령은 "한 가지 언급하고 싶은 게 있다. (아일랜드) 총리와 이 문제에 관해 얘기했고, (골프대회 우승선수인) 셰인(셰인 로리)과도 얘기했고, 모두가 이 한 가지 문제에 관해 나를 귀찮게 했다"며 그들이 자신에게 아일랜드 위스키에 부과하는 관세 철폐를 요청했다고 말했습니다.트럼프 대통령은 그러면서 "미국을 대표해 나는 아일랜드 위스키에 대한 관세를 철회하겠다"고 밝혔습니다.AP 통신에 따르면 아일랜드 위스키는 트럼프 행정부가 유럽연합(EU) 수입품에 부과한 15%의 관세 적용을 받고 있는데, 아일랜드 위스키 협회는 지난 5월 관세 철폐를 촉구한 바 있습니다.트럼프 대통령의 갑작스러운 발표에 관중들은 휘파람과 환호로 화답했으나, 관세가 언제 철회될지 구체적 일정은 확인되지 않았다고 AP는 전했습니다.앞서 트럼프 대통령은 지난 4월 말 찰스 3세 영국 국왕의 미국 국빈 방문이 마무리된 직후 소셜미디어를 통해 영국 스코틀랜드의 주요 생산품인 스카치위스키에 대한 관세를 폐지하겠다고 밝힌 바 있습니다.이와 관련, AP는 "스카치위스키 협회는 지난 7월 24일 무관세 정책이 발표됐다고 밝혔다"고 보도했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)