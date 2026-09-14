뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"반복되니 부담"…자영업자 골머리 앓는 '이유'

이강 기자
작성 2026.09.14 07:25 조회수
PIP 닫기
식당이나 카페에 보면, 앞치마나 물티슈, 빨대 같은 비품이 비치돼 있죠.

이것을 가져가는 손님이 늘면서 골머리를 앓고 있다는 기사입니다.

최근 자영업자 커뮤니티에 식당에 비치해 둔 앞치마를 손님들이 가져가 곤란하다는 사연이 전해졌습니다.

글쓴이는 '구하기 점점 힘들어지고 훔쳐가는 경우가 많아 CCTV 카메라 대수를 늘리고 위치 조정하려고 한다'고 하소연했습니다.

이렇게 비품을 손님이 가져가는 일이 반복되면서 업주들의 고민도 커지고 있습니다.

1~2개씩 가져가는 물품이라도 반복되면 매장 운영비 부담으로 이어진다는 겁니다.

일부 업주들은 필요한 만큼만 제공하거나 손님이 쉽게 가져갈 수 없는 곳에 비품을 두는 방식으로 대응하고 있습니다.

누리꾼들 사이에서는 '1~2개 가져가는 것과 한꺼번에 많이 가져가는 것은 구분해야 한다' 혹은 '손님이 쓸 수 있게 비치해 둔 물품인데 어느 정도 사용을 감수해야 하는 것 아니냐' 등 다양한 의견이 나오고 있습니다.

(기사출처 : 뉴시스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지