"정장 입지 마세요"…면접 복장 지침 두고 '갑론을박'

정부가 국가공무원 채용 면접에서 정장 착용을 지양하라고 공지했는데요.



이에 대해 "환영이다", "고민이다" 등 다양한 반응이 엇갈리고 있습니다.



국가공무원 면접시험 복장 안내 지침, 함께 보시죠.



'넥타이, 정장 구두 착용을 금지한다'며 만약 넥타이를 하고 오면, 혹은 정장구두를 신고 오면, 넥타이는 풀고 구두에는 덧신을 씌울 예정이다라고도 적혀있습니다.



그럼 권장하는 면접 복장은? 셔츠나 니트, 슬랙스, 청바지와 같은 류입니다.



취지는 간편한 옷차림으로 자연스러운 분위기에서 면접을 참여하라는 건데요.



이에 대해 수험생들의 반응은 엇갈렸습니다.



'정장 비용이 부담이었는데, 평상복이 허용되면 경제적 부담을 덜 수 있겠다', '평상복을 입으면 마음도 편해지니 면접 성과도 좋을 것 같다'는 긍정적인 반응이 나오는가 하면, '정장은 아닌데 또 단정한 복장을 갖추는 게 더 어렵다', '고민이 더 늘어난 느낌이다'라는 우려의 목소리도 함께 나오고 있는데요.



여러분의 생각도 궁금합니다.



(화면출처 : 국가공무원 채용시스템 홈페이지)