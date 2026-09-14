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두리번대더니 가방 속 '찰칵'…'수상한 승객' 정체는

이강 기자
작성 2026.09.14 07:11 조회수
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승객이 아무래도 수상한 것 같다는 택시기사가 목적지까지 파출소로 바꿨습니다.

과연 택시기사는 어떤 것을 느꼈을까요?

지난 11일 유튜브에 올라온 영상입니다.

충남 아산의 한 파출소 앞에 택시가 멈춰 섰습니다.

기사는 경찰에게 다가가 "아무래도 승객이 좀 수상하다", "보이스피싱 수거책 같다"고 알렸는데요.

몇 분 전 승객의 행동이 수상했기 때문입니다.

택시를 타고 가던 승객, 갑자기 차에서 내려 주변을 살피며 누군가를 기다리기 시작했습니다.

그리고 잠시 후 한 차량을 발견한 승객은 조심스럽게 다가가 여기서 무언가를 건네받았는데요.

물건을 가방에 넣은 뒤 가방 안을 휴대전화로 촬영하고, 아무 일도 없었다는 듯 다시 택시에 올라탔습니다.

신고를 접수한 경찰관은 곧바로 승객에게 다가갔는데요.

승객이 외국인이어서 의사소통이 쉽지 않았지만 통역을 요청한 뒤 휴대전화 속 메시지를 확인했습니다.

그리고 가방을 확인했는데 그 안에는 6천900만 원 상당의 골드바 3개가 들어있었습니다.

경찰은 보이스피싱 범행을 확인하고, 해당 승객을 긴급 체포했습니다.

기사님의 촉이 대단하네요.

(화면출처 : 유튜브 대한민국 경찰청)
영문 기사 보기 (View English Article)
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