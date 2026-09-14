트럼프 "아일랜드 통일 지지", "스코틀랜드 얘긴 나중에"

▲ 13일(현지시간) 아일랜드 둔베그에 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령

아일랜드를 방문 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 어제(13일), 다시 한번 북아일랜드가 영국에서 분리돼 아일랜드와 통일하는 것을 지지한다는 입장을 밝혔습니다.또한, 스코틀랜드는 독립에 대해서는 아직 이야기하지 않을 것이라고 덧붙여 영국의 심기를 이틀 연속 불편하게 했습니다.트럼프 대통령은 아일랜드 서부 둔베그의 자신 소유 골프장에서 열린 아이리쉬 오픈 골프대회를 방문한 자리에서 취재진에게 "북아일랜드가 있고, 아일랜드가 있는데 이 둘을 하나로 합치는 것이야말로 가장 자연스러운 일 중 하나라고 생각한다"고 말해, 전날 더블린에서 했던 발언을 재차 강조했습니다.이어 "스코틀랜드에 대해서도 질문을 했지만, 그 문제는 아직 이야기하지 않겠다"며 "나중을 위해 아껴둘 것"이라고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 아일랜드 방문 첫날인 12일 더블린에서 미할 마틴 아일랜드 총리와 회담한 직후와 주아일랜드 미국 대사관저에서 열린 외교관들과 기업인들을 상대로 한 연설에서 "북아일랜드가 영국에서 분리되는 것은 멋진 일일 것"이라는 취지로 잇따라 발언해 외교적 파문을 일으킨 바 있습니다.북아일랜드의 영국 잔류 여부는 영국과 아일랜드 모두에서 매우 민감한 문제로, 미국은 수십 년간 이 문제에서 중립을 지켜왔습니다.스코틀랜드 독립 문제 역시 영국 연방의 해체와 직결되는 만큼 영국으로서는 극히 민감한 문제로 꼽힙니다.스코틀랜드에서는 2014년 독립 찬반을 묻는 주민투표가 부결됐으나, 스코틀랜드 독립 문제는 브렉시트(영국의 유럽연합(EU) 탈퇴) 이후 재점화해 현재에도 스코틀랜드 자치정부와 영국 연방 정부 사이의 긴장 요인으로 작용하고 있습니다.영국은 잉글랜드와 웨일스, 스코틀랜드, 북아일랜드로 구성돼 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)