'런닝맨' 대공들, 외지인 검거 실패…선택 바꾸며 '곤장 맞기' 벌칙

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대공들이 최종 추리에 실패했다.13일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 에이티즈 최산과 배우 한지은이 게스트로 등장했다.이날 모든 미션이 끝나고 멤버들은 게스트와 함께 외지인을 찾기 위한 추리를 시작했다. 앞선 미션에서 베네핏을 얻은 최산은 한지은이 외지인이라는 것을 확인했다.이에 최산은 "한 명 검거했습니다"라며 "대공들끼리 모여서 이야기할게요"라고 대공들을 불러 모았다. 그리고 그는 한지은이 외지인이라는 사실을 알렸다.이에 대공들은 나머지 외지인을 찾기 위해 본격적으로 추리를 했다. 멤버들의 수상한 행동들을 하나하나 돌아본 대공들. 이에 대공들은 김종국과 유재석을 가장 유력한 후보로 추렸다.그리고 이들은 이 사실은 밝히지 않은 채 멤버들에게 누가 의심스러운지 물었다. 이에 유재석은 김종국을, 그리고 김종국은 유재석과 지석진을 서로 의심해 눈길을 끌었다.지나치게 미션을 못했던 김종국, 그리고 일부러 그랬나 싶을 정도로 팀킬을 했던 유재석. 누가 외지인이라도 이상하지 않은 상황에서 대공들은 김종국을 최종 선택했다.이에 김종국은 "황소개구리 때문에?"라며 "우와 다시는 내가 재밌게 하나 봐라"라고 분노했다. 펄쩍 뛰는 김종국의 반응에 대공들은 혼란스러워했고 이에 수사는 원점으로 돌아갔다.이에 다른 멤버들도 각각 자신의 의견을 밝혔고 혼란스러워하던 대공들은 김종국에서 유재석으로 선택을 바꾸었다.그러자 유재석은 "나 아니야. 나 아니라니까"라며 억울함을 호소했다. 하지만 대공들은 결정을 굳혔다. 그 결과 외지인 검거에 실패했다. 외지인은 대공들의 첫 번째 선택이었던 김종국이었던 것. 이에 대공들은 유재석과 함께 곤장 맞기 벌칙을 받아 아쉬움을 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)