243명 탄 인도네시아 여객선 침몰…6명 사망·130명 실종

▲ 침몰 여객선 생존자 이송하는 인도네시아 구조대원들

240여 명이 탄 인도네시아 여객선이 자바해에서 연락이 끊긴 뒤 침몰해 6명이 숨지고 130명이 실종됐습니다.현지시간 오늘(13일), 로이터·AP 통신과 CNN 인도네시아 등에 따르면 인도네시아 남칼리만탄주 반자르마신 수색구조국은 이날 새벽 4시 10분께 반자르마신 인근 자바해에서 '버고 트랜스포트 8호' 관계자로부터 사고 신고를 접수했습니다.사고 당시 이 여객선에는 승객 213명과 승무원 30명 등 모두 243명이 타고 있었으며, 구체적 신고 내용은 아직 알려지지 않았습니다.인도네시아 국가수색구조청은 신고가 접수된 여객선이 이후 침몰했다고 밝혔습니다.이 사고로 6명이 숨지고 나머지 130명은 실종됐으며 나머지 승객 등 107명은 여러 선박에 의해 구조됐습니다.사고 초기 사망자는 1명으로 알려졌으나 이후 구조대원들이 수색하는 과정에서 시신 5구가 추가로 발견됐습니다.반자르마신 수색구조국 관계자는 "대피한 이들은 동자바주에 있는 한 항구로 이송될 것"이라고 말했습니다.여객선은 전날 오전 10시 13분께 인도네시아 제2 도시인 동자바주 수라바야에서 출항해 반자르마신으로 향하던 중 기상이 나쁘다는 교신 이후 이날 새벽 2시께 연락이 끊겼습니다.여객선의 마지막 위치는 반자르마신에 있는 바시리 부두에서 148㎞가량 떨어진 해상이었으며 당시 사고 해상에서는 2∼2.5m 높이의 파도가 치고 있었습니다.인도네시아 국가수색구조청은 해군과 함께 선박 12척을 사고 해상에 투입해 실종자를 찾고 있습니다.반자르마신 수색구조국 관계자는 "여객선과 연락이 끊겼다는 신고를 접수하고 즉시 마지막 위치로 구조대를 출동시켰다"며 "실종자를 찾는 데 집중하고 있다"고 말했습니다.1만 7천 개 섬으로 이뤄진 인도네시아에서는 항공기와 함께 선박이 주요 교통수단으로 이용됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)