'런닝맨' 에이티즈 최산, "최근 수입 굉장해…몸은 김종국 컨설팅 덕분에 완성"

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북부대공 최산이 런닝맨을 찾았다.13일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 에이티즈 최산이 게스트로 등장했다.이날 방송에서 멤버들은 최산의 등장에 "금의환향이다, 금의환향"이라고 했다. 5년 전 산을 뛰어다니며 혼자 첩보물을 찍던 최산을 떠올린 멤버들은 "그때 산이가 아니다. 스타가 돼서 돌아왔다"라고 환영했다.이어 유재석은 최산에게 요즘 어떤 삶을 살고 있는지 물었다. 이에 최산은 "요즘 너무 많은 사랑을 받고 있다"라고 말했다. 그리고 그는 최근 많은 사람을 얻고 있는 'BAD' 안무를 즉석에서 선보여 눈길을 끌었다.또한 그는 뮤비 촬영 당시 현재의 반응을 예상했는지 묻자 "원래 팬분들이 너무 좋아할 거 같다는 생각은 들었는데 이렇게까지 대중분들까지 좋아해 주실지는 몰랐다"라고 솔직하게 말했다. 이에 지석진은 "그래서 요즘 좀 들어오니?"라며 수입이 좋은지 물었고, 최산은 "어우 굉장히"라고 솔직하게 말해 웃음을 자아냈다.비주얼, 표정, 안무 삼박자의 조화가 좋았다는 유재석에 김종국은 "거기에 더불어 산이의 몸"이라고 덧붙였다. 이에 유재석은 "계속 자기 체육관 다닌다고 어필을 하더라"라고 했다.그러자 최산은 "사실 예전에 종국이 형이 산아 너 어깨랑 등은 너무 좋은데 가슴만 조금 더 하면 완벽할 거 같다고 하셨다. 그 뒤로 가슴 운동을 열심히 했다"라며 김종국에게 공을 돌려 웃음을 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)