아시안게임 남자농구 한일전 승리…이정현, 25점 폭발

▲ 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 예선 대한민국 대 일본 경기에서 100-83으로 승리한 한국 이정현이 기뻐하고 있다.
한국 남자 농구 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 조별리그 마지막 경기에서 펼쳐진 한일전을 승리로 장식하며 3연승 조 1위로 8강에 나서게 됐습니다.
니콜라이스 마줄스(라트비아) 감독이 이끄는 한국(국제농구연맹 랭킹 57위)은 오늘(13일) 일본 나고야의 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 아시안게임 조별리그 A조 최종 3차전에서 일본(22위)을 100-83으로 꺾었습니다.
이번 아시안게임 대한민국 선수단 전체 첫 경기였던 10일 사우디아라비아와의 1차전과 11일 인도네시아와의 2차전에서 모두 이겨 8강 진출을 조기 확정했던 한국은 난적 일본도 제압하며 3연승으로 A조 1위를 차지했습니다.
일본은 2승 1패로 2위에 올랐습니다.
이번 대회 남자 농구에서는 각 조 1·2위 팀과 3위 중 성적이 좋은 상위 2개 팀이 8강 토너먼트에 진출해 메달을 다툽니다.
8강전은 사흘 뒤 열리며, 대진은 추후 확정됩니다.
일본은 가와무라 유키, 하치무라 루이, 와타나베 유타 등 간판선수들이 대거 빠졌지만, 211㎝ 귀화 선수 알렉스 커크와 혼혈 선수 이부 야마자키, 애비 고키 샤퍼, 존 하퍼 등이 포진해 만만치 않은 전력을 자랑했습니다.
1쿼터 19-17로 시작해 2쿼터 근소한 리드를 이어가던 한국은 2분 20여 초를 남기고 이현중의 외곽포가 터지며 38-31로 격차를 다소 벌렸지만, 이후 3점 슛 3개를 연달아 얻어맞으며 허무하게 역전을 허용해 40-42로 전반을 마쳤습니다.
후반 들어서도 이어지던 시소게임 속에 한국은 55-51이던 3쿼터 종료 3분 54초를 남기고 이우석의 퇴장이라는 악재를 맞이했습니다.
이우석은 하퍼와의 경합에서 언스포츠맨라이크파울(U파울)을 받았고, 이후 테크니컬 파울까지 선언되며 코트를 떠나야 했습니다.
이후 하퍼와 야마자키 등이 활약한 일본에 끌려다니던 한국을 구한 건 KBL 정규리그 최우수선수(MVP) 이정현이었습니다.
이정현은 3쿼터 1분 39초를 남기고 3점 플레이로 62-63으로 좁혔고, 1분 4초 전엔 외곽포를 터뜨려 65-63 재역전을 만들어냈습니다.
이정현이 3쿼터 종료 35.4초 전, 그리고 종료 직전 3점 슛 두 개를 연이어 폭발하며 한국은 71-66으로 앞선 채 4쿼터를 맞이했습니다.
기세가 오른 한국은 4쿼터 73-69에서 유기상의 3점포, 이현중의 팁인과 골밑슛으로 연속 득점을 쌓아 6분 30여 초를 남기고 80-69로 벌려 승기를 잡았습니다.
3분 3초 전 이정현이 골 밑 돌파로 3점 플레이를 만들어 내고 이현중의 레이업 득점이 이어지며 2분 30초를 남기고 91-77로 도망가 사실상 승부가 갈렸습니다.
이정현은 3점 슛 5개를 포함해 25점 7어시스트로 맹활약했고, 베테랑 장재석이 18점 8리바운드로 골 밑을 든든하게 지켰습니다.
'에이스' 이현중은 16점 7어시스트를 보탰습니다.
(사진=연합뉴스)
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