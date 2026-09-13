아시안게임 남자농구 한일전 승리…이정현, 25점 폭발

▲ 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 예선 대한민국 대 일본 경기에서 100-83으로 승리한 한국 이정현이 기뻐하고 있다.

한국 남자 농구 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 조별리그 마지막 경기에서 펼쳐진 한일전을 승리로 장식하며 3연승 조 1위로 8강에 나서게 됐습니다.니콜라이스 마줄스(라트비아) 감독이 이끄는 한국(국제농구연맹 랭킹 57위)은 오늘(13일) 일본 나고야의 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 아시안게임 조별리그 A조 최종 3차전에서 일본(22위)을 100-83으로 꺾었습니다.이번 아시안게임 대한민국 선수단 전체 첫 경기였던 10일 사우디아라비아와의 1차전과 11일 인도네시아와의 2차전에서 모두 이겨 8강 진출을 조기 확정했던 한국은 난적 일본도 제압하며 3연승으로 A조 1위를 차지했습니다.일본은 2승 1패로 2위에 올랐습니다.이번 대회 남자 농구에서는 각 조 1·2위 팀과 3위 중 성적이 좋은 상위 2개 팀이 8강 토너먼트에 진출해 메달을 다툽니다.8강전은 사흘 뒤 열리며, 대진은 추후 확정됩니다.일본은 가와무라 유키, 하치무라 루이, 와타나베 유타 등 간판선수들이 대거 빠졌지만, 211㎝ 귀화 선수 알렉스 커크와 혼혈 선수 이부 야마자키, 애비 고키 샤퍼, 존 하퍼 등이 포진해 만만치 않은 전력을 자랑했습니다.1쿼터 19-17로 시작해 2쿼터 근소한 리드를 이어가던 한국은 2분 20여 초를 남기고 이현중의 외곽포가 터지며 38-31로 격차를 다소 벌렸지만, 이후 3점 슛 3개를 연달아 얻어맞으며 허무하게 역전을 허용해 40-42로 전반을 마쳤습니다.후반 들어서도 이어지던 시소게임 속에 한국은 55-51이던 3쿼터 종료 3분 54초를 남기고 이우석의 퇴장이라는 악재를 맞이했습니다.이우석은 하퍼와의 경합에서 언스포츠맨라이크파울(U파울)을 받았고, 이후 테크니컬 파울까지 선언되며 코트를 떠나야 했습니다.이후 하퍼와 야마자키 등이 활약한 일본에 끌려다니던 한국을 구한 건 KBL 정규리그 최우수선수(MVP) 이정현이었습니다.이정현은 3쿼터 1분 39초를 남기고 3점 플레이로 62-63으로 좁혔고, 1분 4초 전엔 외곽포를 터뜨려 65-63 재역전을 만들어냈습니다.이정현이 3쿼터 종료 35.4초 전, 그리고 종료 직전 3점 슛 두 개를 연이어 폭발하며 한국은 71-66으로 앞선 채 4쿼터를 맞이했습니다.기세가 오른 한국은 4쿼터 73-69에서 유기상의 3점포, 이현중의 팁인과 골밑슛으로 연속 득점을 쌓아 6분 30여 초를 남기고 80-69로 벌려 승기를 잡았습니다.3분 3초 전 이정현이 골 밑 돌파로 3점 플레이를 만들어 내고 이현중의 레이업 득점이 이어지며 2분 30초를 남기고 91-77로 도망가 사실상 승부가 갈렸습니다.이정현은 3점 슛 5개를 포함해 25점 7어시스트로 맹활약했고, 베테랑 장재석이 18점 8리바운드로 골 밑을 든든하게 지켰습니다.'에이스' 이현중은 16점 7어시스트를 보탰습니다.(사진=연합뉴스)