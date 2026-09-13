강원, 김대원 'PK 극장골'로 김천과 2대 2…5경기 연속 무패

▲ 골세리머니를 펼치는 김대원

프로축구 K리그1 강원FC가 후반 추가시간 터진 김대원의 극적인 페널티킥 동점골을 앞세워 김천 상무와 무승부를 거두고 5경기 연속 무패 행진을 이어갔습니다.강원은 오늘(13일) 김천종합운동장에서 열린 김천과 하나은행 K리그1 2026 29라운드 원정에서 전반을 0-2로 끌려가다 후반에 2골을 몰아치며 2-2로 비겼습니다.최근 5경기 연속 무패(1승 4무)를 이어간 강원(승점 42)은 5위 자리를 지켰고, 다잡은 승리를 놓친 김천(승점 30)은 무승 행진을 8경기(7무 1패)째로 늘리며 11위에 머물렀습니다.김천은 전반 4분 만에 강원 수비진의 실수를 틈타 김주찬이 골지역 왼쪽에서 오른발 슈팅으로 득점을 만들었습니다.문전에서 우왕좌왕하던 강원 수비진의 실책성 실점이었습니다.먼저 골맛을 본 김천은 전반 43분 역습 상황에서 추가골을 얻어내며 승기를 잡는듯했습니다.김이섭이 중앙선 왼쪽 부근에서 강원 선수 2명을 따돌리고 쇄도한 뒤 침투패스를 내줬고, 박세진이 이어받아 페널티지역 정면에서 오른발 슈팅으로 추가골을 꽂았습니다.전반을 0-2로 마친 강원은 후반에 힘을 냈습니다.강원은 후반 29분 김대원이 페널티지역 왼쪽 부근에서 크로스를 투입하자 박상혁이 헤더로 득점을 뽑아내 추격을 시작했습니다.막판 공세를 이어간 강원은 후반 추가시간 극적으로 페널티킥을 따냈습니다.홍철이 후반 45분 후방에서 투입한 볼을 강투지가 페널티지역 오른쪽 부근에서 상무 수비수 김민규와 헤더 경쟁을 펼쳤습니다.볼은 뒤로 흘렀고, 김천 수비수가 멀리 처리했습니다.하지만 주심은 비디오판독(VAR) 심판과 교신을 나눈 뒤 경기를 멈추고 온필드 리뷰에 나섰고, 앞선 상황에서 강투지와 경쟁하던 김민규의 팔에 볼이 맞았다며 강원의 페널티킥을 선언했습니다.패색이 짙던 강원은 VAR 판독으로 따낸 페널티킥을 김대원이 동점골로 완성, 힘겹게 2-2 무승부를 따냈습니다.광주월드컵경기장에서는 광주FC가 FC안양과 1-1로 비겼습니다.이날 무승부로 '꼴찌' 광주(승점 14)는 K리그1, 2 통합 최다 무승 기록을 27경기째(11무 16패)로 늘렸습니다.광주는 전반 14분 만에 아이데일의 선제골이 터지며 기분 좋게 출발했지만 전반 25분 안양의 채현우에게 동점골을 허용한 뒤 추가 득점에 이르지 못하면서 무승부에 그쳤습니다.안양(승점 35)도 4경기 연속 무승(2무 2패)에 그치며 9위로 제자리 걸음했습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)