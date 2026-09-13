MBC 차기 사장에 이성주 iMBC 경영이사 내정

▲ 이성주 MBC 사장 내정자

MBC 차기 사장에 이성주 iMBC 경영이사가 내정됐습니다.MBC 대주주인 방송문화진흥회(방문진) 이사회는 13일 오후 임시 이사회에서 사장 최종 후보자 2명을 공개 면접하고 투표한 결과 이성주 이사를 신임 사장 내정자로 선정했습니다.이 내정자는 1995년 기자로 MBC에 입사해 2013년부터 2015년까지 전국언론노동조합 MBC본부 위원장을 맡았습니다.이후 2020~2023년 미디어기획국장을 거쳐 2024년부터 iMBC 경영이사로 재직했습니다.이 내정자는 14일 열리는 MBC 주주총회에서 사장으로 공식 선임될 예정이며, 임기는 3년입니다.이번 MBC 사장 선임은 개정 방송법에 따라 국민이 공영방송 사장 선출에 처음 참여했습니다.국민 150명으로 구성된 사장후보국민추천위원회(사추위)가 후보자 4인의 정책 발표를 듣고 숙의 토론과 질의응답을 거쳐 최종 후보자 2인을 이사회에 추천했습니다.(사진=방송문화진흥회 이사회 생중계 갈무리, 연합뉴스)