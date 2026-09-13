'코뼈 부상' 복귀한 김도영, '40홈런-100타점-100득점' 달성…역대 최연소

▲ 김도영이 최연소 40홈런-100타점-100득점 기록을 세웠다.

코뼈 수술을 받고 복귀한 김도영(KIA 타이거즈)이 국내프로야구에 새로운 이정표를 수립했습니다.김도영은 오늘(13일) 전남광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 한화 이글스와 경기에서 1타점을 추가했습니다.KIA가 3-2로 앞선 5회말 1사 3루서 타석에 나선 김도영은 한화 선발 오언 화이트로부터 좌전안타를 뽑아 3루 주자를 홈으로 불러들였습니다.이로써 올 시즌 40홈런-100타점-105득점을 기록한 김도영은 KBO리그 역대 18번째로 '40-100-100'을 달성했습니다.특히 22세 11개월 11일에 대기록을 달성한 김도영은 1999년 이승엽이 22세 11개월 20일로 수립한 역대 최연소 '40-100-100' 기록을 27년 만에 갈아치웠습니다.지난 9일 번트 타구에 맞아 부러진 코뼈를 수술하고 나흘 만에 선발 출장한 김도영은 이날 첫 타석에서 볼넷을 골랐고 두 번째 타석에서는 삼진으로 돌아섰습니다.하지만 세 번째 타석에서 적시타를 날리며 타격감을 끌어올렸습니다.(사진=KIA타이거즈 제공, 연합뉴스)