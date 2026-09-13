뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'코뼈 부상' 복귀한 김도영, '40홈런-100타점-100득점' 달성…역대 최연소

편광현 기자
작성 2026.09.13 20:05 조회수
김도영이 최연소 40홈런-100타점-100득점 기록을 세웠다.
▲ 김도영이 최연소 40홈런-100타점-100득점 기록을 세웠다.

코뼈 수술을 받고 복귀한 김도영(KIA 타이거즈)이 국내프로야구에 새로운 이정표를 수립했습니다.

김도영은 오늘(13일) 전남광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 한화 이글스와 경기에서 1타점을 추가했습니다.

KIA가 3-2로 앞선 5회말 1사 3루서 타석에 나선 김도영은 한화 선발 오언 화이트로부터 좌전안타를 뽑아 3루 주자를 홈으로 불러들였습니다.

이로써 올 시즌 40홈런-100타점-105득점을 기록한 김도영은 KBO리그 역대 18번째로 '40-100-100'을 달성했습니다.

특히 22세 11개월 11일에 대기록을 달성한 김도영은 1999년 이승엽이 22세 11개월 20일로 수립한 역대 최연소 '40-100-100' 기록을 27년 만에 갈아치웠습니다.

지난 9일 번트 타구에 맞아 부러진 코뼈를 수술하고 나흘 만에 선발 출장한 김도영은 이날 첫 타석에서 볼넷을 골랐고 두 번째 타석에서는 삼진으로 돌아섰습니다.

하지만 세 번째 타석에서 적시타를 날리며 타격감을 끌어올렸습니다.

(사진=KIA타이거즈 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
편광현 기자 사진
편광현 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지