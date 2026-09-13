"시스템 장애로 원서접수 완료 못한 학생 최대 1천200여명"

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교육부와 한국대학교육협의회는 지난 11일 발생한 대입 수시 원서 접수 시스템 전산 장애로 원서 접수를 마치지 못한 수험생을 대상으로 구제조치를 하기로 했습니다.교육부와 대교협은 전산장애로 인해 접수가 완료되지 않은 수험생을 대상으로 개별 접수를 받기로 했다고 밝혔습니다.원서 접수 시스템 전산장애는 원서 접수 대행사 유웨이어플라이의 시스템 장애로 발생했는데, 일부 수험생이 원서 저장과 전형료 결제 등 접수 과정에서 어려움을 겪은 것으로 전해졌습니다.이에 원서 접수 마감 시간을 저녁 7시까지 연장했지만 수험생이 연장 안내를 확인하지 못하는 등의 이유로 접수를 마치지 못한 사례가 확인됐다고 교육부와 대교협은 전했습니다.2027학년도 수시 원서 접수 261만 여 건 가운데 이렇게 접수를 마치지 못한 학생은 최대 1천 2백여 명으로 추정됩니다.이번 구제 조치는 전산 장애로 원서 접수를 완료하지 못했거나, 원래 대학에 접수하지 못하고 불가피하게 다른 대학에 접수한 사실이 관련 기록을 통해 확인되는 수험생을 대상으로 실시합니다.구체적인 구제 대상 여부는 원서 작성·저장·제출 및 결제 시도 등 전산기록과 장애 발생의 관련성을 확인해 판단할 예정입니다.정상적으로 접수를 완료한 수험생과의 형평성을 고려해, 전산 기록으로 확인되는 지원 모집단위를 변경하지 않는 범위에서 구제 절차를 진행할 방침이며, 구제 대상 수험생의 확인 근거와 처리 결과를 기록·관리해 조치의 공정성과 신뢰성을 확보할 계획입니다.구제 신청은 내일인 14일 월요일 아침 9시부터 16일 수요일 저녁 6시까지 유웨이어플라이 홈페이지(www.uwayapply.com) 내 개설 예정인 구제 신청 게시판을 통해 할 수 있습니다.유웨이어플라이와 대학은 신청자의 전산기록을 확인한 후 구제 대상자에게 접수 절차를 개별 안내할 예정이며, 안내를 받은 수험생은 16일 수요일 밤 10시까지 해당 대학에 원서접수를 할 수 있습니다.한편 교육부와 대교협은 대학별 원서접수 연장 기간 내 경쟁률이 노출된 대학에 신규 접수한 수험생의 현황을 파악 중입니다.그 결과에 따라 불공정 사례가 발견되면 추가 조치 방안을 강구할 계획입니다.(사진=연합뉴스)