[날씨] 낮엔 덥지만 해 지면 기온 '뚝'…일교차 유의

오늘(13일) 고기압의 가장자리에 들면서 중북부 지역의 하늘에는 구름이 가득했고요, 남부 지방은 하늘 맑게 드러났습니다.



서울은 구름이 볕을 가리면서 낮 기온 23.8도로 선선했습니다.



내일은 오늘보다 기온이 3도가량 높겠고요, 수요일에는 28도까지 오르면서 낮 더위가 나타나겠습니다.



다만 해가 지고 나면 기온이 뚝 떨어지면서 쌀쌀합니다.



외출하실 때는 입고 벗기 편한 가벼운 외투로 체온 조절 잘해주셔야겠습니다.



내일도 고기압의 가장자리에 들면서 하늘에 구름이 가득하겠습니다.



구름 사이로 가을볕이 강하게 내리쬐면서 전국 곳곳에서 자외선 지수 높음에서 매우 높음 수준까지 오르겠습니다.



내일 아침 출근길 충남 내륙 지역을 중심으로는 짙은 안개 끼는 곳이 있겠습니다.



아침 기온 살펴보면요, 서울 18도, 대전 16도에서 출발하겠고 낮 기온은 서울 27도, 부산은 30도로 남부를 중심으로는 늦더위가 나타나겠습니다.



당분간 뚜렷한 비 예보 없이 청명한 가을 하늘을 즐기시기 좋겠습니다.



(안수진 기상캐스터)