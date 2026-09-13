"저녁 8시까지 실시간 주식 거래"…아침도 검토

<앵커>



내일(14일)부터 한국거래소에서도 저녁 8시까지 주식을 실시간으로 사고팔 수 있게 됩니다.



지금까지 운영돼 온 대체거래소 '넥스트레이드' 거래와는 어떤 차이가 있는지, <머니무브>에서 민경호 기자가 자세히 설명합니다.



<기자>



한국거래소를 통해서 코스피와 코스닥에 상장된 주식을 실시간으로 매매할 수 있는 건 오후 3시 20분까지였습니다.



3시 반 나오는 종가로 4시까지 매매를 하고, 그 뒤로 저녁 6시까지는 10분 단위로 주문을 모아 한 번에 거래하는 시간외단일가 방식으로 이뤄졌죠.



가격변동폭도 10%로 제한됐습니다.



내일부터는 오후 4시부터 저녁 8시까지 주간 거래처럼 사실상 실시간으로 애프터마켓 거래가 가능합니다.



시장가 등 일부 주문 방식은 제한되지만, 가격 변동 폭도 위아래 30%로 같고, 변동성이 확대될 땐 변동성완화장치 제도도 똑같이 작동합니다.



물론, 이전에도 이른바 대체거래소, 넥스트레이드가 있었죠.



한국거래소의 종가 결정이 끝나는 3시 30분부터 저녁 8시까지 애프터마켓 역할을 했습니다.



다만 넥스트레이드에선 코스피200과 코스닥150 기업에 일부 추가된 600여 개 종목만 거래가 가능했지만, 한국거래소가 운영하는 시장엔 2천700여 개 종목이 상장돼 있습니다.



거래소는 내일부터 이 중 95% 이상이 거래될 예정이라고 밝혔습니다.



변동성 완화 등을 위해 ETF, ETN 등은 제외되고 투자경고종목이나 초저유동종목, 관리종목 등도 빠졌습니다.



그래서 코스피나 코스닥 지수 자체는 움직이지 않고, 서킷브레이커나 사이드카도 발동하지 않습니다.



이번 애프터마켓 도입은 미국 뉴욕거래소나 나스닥이 24시간 거래를 추진하는 상황에서 나왔습니다.



[송기명/한국거래소 유가증권시장본부장 : 외국인의 경우에는 시차에 구애받지 않고 우리 한국 증시에 투자할 수 있는 환경이 구축되기 때문에 우리 국내 증시 접근성도 크게 향상될 것으로 (기대합니다.)]



거래소는 앞으로 정규장 이전 아침 시간대 프리마켓 도입도 검토할 방침입니다.



(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 김종미)