김정관 "대미투자, 근접했지만 쟁점 남아…이번 주 타결 시도"

▲ 대미투자협상 마무리차 방미했던 김정관 산업통상부 장관이 13일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국, 취재진 질문에 답한 뒤 이동하고 있다.

대미투자 프로젝트 막판 조율을 위해 미국을 찾았던 김정관 산업통상부 장관은 여전히 협상이 필요한 부분이 남아 있다고 오늘(13일) 밝혔습니다.김 장관은 이날 오후 인천공항을 통해 귀국하면서 취재진과 만나 "아직 몇 가지 이슈가 남아 있다"며 "내부 절차를 거쳐 이번 주 초에 다시 한번 화상회의를 통해 협의할 예정"이라고 말했습니다.그는 "많은 이슈에서 합의에 근접한 것은 사실이지만 마지막 사인을 할 때까지는 쟁점이 남아 있다"며 "사인을 할 때까지 끝난 게 아니다"라고 설명했습니다.당초 김 장관은 오는 17일께 국회에 대미투자 첫 사업과 세부 사항을 보고하고 이르면 18일 업무협약(MOU)에 최종 서명하는 절차를 밟을 것으로 전망됐습니다.김 장관은 이에 대해 "이번 주 안에 시도를 하자는 생각"이라며 "(협상이) 최종 타결이 되면 발표까지 해보자고 생각하고 있다"고 했습니다.김 장관은 구체적인 프로젝트 계획에 대해서는 "아직 최종 결정이 나지 않아 말씀을 드리기가 곤란하다"고 말을 아꼈습니다.다만 미국에서 요구하는 전략적 투자 규모는 한국이 약속한 2천억달러를 넘어서지 않을 것이라고 강조했습니다.정부는 지난해 관세를 25%에서 15%로 낮추는 조건으로 조선 분야 1천500억달러, 전략적 투자 분야 2천억달러를 포함해 총 3천500억달러의 대미 투자를 약속한 바 있습니다.양측이 합의한 한국의 연간 투자 상한액은 200억달러입니다.김 장관은 "(전략적) 투자 한도 2천억 달러, 연간 200억 달러 한도는 당초 미국과 합의할 때 정한 내용대로 지켜질 것"이라며 "이를 초과하는 일은 없을 것으로 생각한다. 양측 간 합의한 사항"이라고 말했습니다.김 장관은 하워드 러트닉 미 상무장관 등과 대미 투자 프로젝트를 최종적으로 조율하기 위해 지난 10일부터 사흘 일정으로 미국을 방문했습니다.현재 유력한 프로젝트 후보로는 텍사스 엔시날 가스복합화력발전소 건설과 대형 원전 건설 사업 등이 거론됩니다.(사진=연합뉴스)