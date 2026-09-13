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'한동훈 수사자료 유출' 본격 수사…김동아 의원, 경찰 조사 출석

정지연 기자
작성 2026.09.13 14:56 조회수
'한동훈 수사자료 유출' 본격 수사…김동아 의원, 경찰 조사 출석
▲ 고발인조사 출석하는 김동아 의원

김승원 법무부 장관 후보자 관련 수사자료를 유출했다는 의혹으로 한동훈 무소속 의원을 고발한 김동아 더불어민주당 의원이 오늘(13일) 경찰에 출석했습니다.

서울 영등포경찰서는 오늘 고발인 조사를 진행하기 위해 김 의원을 소환했습니다.

앞서 한 의원은 김 후보자의 이른바 '신약 임상시험 승인 청탁 의혹'을 수사한 검찰이 외압을 받고 김 후보자를 기소유예 처분했다고 주장하며 당시 검찰 수사팀이 작성한 '기소계획서'를 공개했습니다.

김 의원은 한 의원이 기소계획서를 공개해 공무상 비밀을 누설했다며 지난 7일 경찰청 국가수사본부에 고발장을 냈고, 사건은 서울 영등포경찰서에 배당됐습니다.

김 의원은 조사를 받기 전 취재진과 만나 "피고발인 한동훈 의원은 자료를 공익 제보를 통해 받았다고 주장하고 있으나 압수수색으로 취득한 증거는 검찰, 피고인, 변호인 외에 제3자가 취득할 수 있는 자료가 아니다"라고 주장했습니다.

또 "경찰은 한동훈 의원이 누구로부터 이 방대한 수사 기록을 건네받았는지 철저하게 수사해야 한다"며 "수사 기관을 사유화하고 법치주의를 조롱한 정치검찰의 썩은 뿌리를 반드시 뽑아내겠다"고 덧붙였습니다.

영등포경찰서는 신약 임상시험 청탁 의혹과 관련해 김승원 후보자가 정치자금법, 청탁금지법 위반 등 혐의로 고발된 사건도 맡고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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