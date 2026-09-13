뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

용혜인, 민주당 요청에 장관직 사퇴…청와대 "결정 존중"

고정현 기자
작성 2026.09.13 15:02 조회수
PIP 닫기
<앵커>

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 지명 14일 만에 자진 사퇴했습니다. 민주당으로부터 결단해 달라는 요청을 받은 것이 결정적인 이유로 보입니다.

보도에 고정현 기자입니다.

<기자>

용혜인 기본소득당 의원이 오늘(13일) 오전 기자회견을 열고 성평등가족부 장관 후보자 자리에서 물러나겠다고 밝혔습니다.

지난달 30일 지명 이후 14일 만입니다.

용 의원은 "인사청문회를 통해 의혹을 해소하겠다는 입장에는 지금도 변함없다"면서도 "민주당으로부터 비례 의원직과 장관직 겸직을 두고 국민적 공감대가 넓지 못한 상황을 고려해 결단해 달라는 의사를 전달받았다"고 사퇴 배경을 설명했습니다.

[용혜인/전 성평등가족부장관 후보자 : 여당도 우려를 표하는 상황에서 그 직을 수행하는 것은 현실적으로 어렵다고 판단했습니다. 또한 지금 여기서 멈추는 것이 (민주당과 기본소득당 등) 민주 진보 진영 내 연대의 정신을 이어 가는 데에도 필요하다고….]

사퇴 기자회견 직후 민주당 김태선 당대표 비서실장은 SNS를 통해 "민심을 종합한 김민석 당대표의 자진사퇴 권유를 자신이 용 후보자에게 전달했다"고 밝혔습니다.

용 의원은 3일 전 기자회견에서 비례 의원직과 장관직 겸직은 법률이 허용하는 것이 원칙이라고 밝히며 자진 사퇴론에 강하게 선을 그은 바 있습니다.

하지만 의원직 겸직에 대한 여론이 갈수록 나빠지는 데다 여당인 민주당마저 등을 돌리자 결국 사퇴를 결심한 것으로 풀이됩니다.

청와대는 "국정과 민생에 미칠 부담을 줄이고자 용 후보자가 스스로 결정을 내린 것으로 본다"며 "결정을 존중한다"고 밝혔습니다.

또한 "향후 정해진 규정에 따라 후속 절차를 진행하겠다"며 "국민 눈높이에 부합하는 인사를 위해 검증과 인선에 만전을 기하겠다"고 덧붙였습니다.

(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 유미라)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
고정현 기자 사진
고정현 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지