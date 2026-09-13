용혜인, 민주당 요청에 장관직 사퇴…청와대 "결정 존중"

<앵커>



용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 지명 14일 만에 자진 사퇴했습니다. 민주당으로부터 결단해 달라는 요청을 받은 것이 결정적인 이유로 보입니다.



보도에 고정현 기자입니다.



<기자>



용혜인 기본소득당 의원이 오늘(13일) 오전 기자회견을 열고 성평등가족부 장관 후보자 자리에서 물러나겠다고 밝혔습니다.



지난달 30일 지명 이후 14일 만입니다.



용 의원은 "인사청문회를 통해 의혹을 해소하겠다는 입장에는 지금도 변함없다"면서도 "민주당으로부터 비례 의원직과 장관직 겸직을 두고 국민적 공감대가 넓지 못한 상황을 고려해 결단해 달라는 의사를 전달받았다"고 사퇴 배경을 설명했습니다.



[용혜인/전 성평등가족부장관 후보자 : 여당도 우려를 표하는 상황에서 그 직을 수행하는 것은 현실적으로 어렵다고 판단했습니다. 또한 지금 여기서 멈추는 것이 (민주당과 기본소득당 등) 민주 진보 진영 내 연대의 정신을 이어 가는 데에도 필요하다고….]



사퇴 기자회견 직후 민주당 김태선 당대표 비서실장은 SNS를 통해 "민심을 종합한 김민석 당대표의 자진사퇴 권유를 자신이 용 후보자에게 전달했다"고 밝혔습니다.



용 의원은 3일 전 기자회견에서 비례 의원직과 장관직 겸직은 법률이 허용하는 것이 원칙이라고 밝히며 자진 사퇴론에 강하게 선을 그은 바 있습니다.



하지만 의원직 겸직에 대한 여론이 갈수록 나빠지는 데다 여당인 민주당마저 등을 돌리자 결국 사퇴를 결심한 것으로 풀이됩니다.



청와대는 "국정과 민생에 미칠 부담을 줄이고자 용 후보자가 스스로 결정을 내린 것으로 본다"며 "결정을 존중한다"고 밝혔습니다.



또한 "향후 정해진 규정에 따라 후속 절차를 진행하겠다"며 "국민 눈높이에 부합하는 인사를 위해 검증과 인선에 만전을 기하겠다"고 덧붙였습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 유미라)