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[날씨] 충청 이남 중심 낮더위…큰 일교차 주의

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작성 2026.09.13 15:09 수정 2026.09.13 15:10 조회수
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휴일인 오늘(13일) 중북부 지역은 구름이 볕을 가리면서 서울의 낮 최고 기온 23.3도에 머무는 등 선선했고요.

충청 이남 지역을 중심으로는 보령의 낮 기온 29.3도, 고흥은 30도를 넘어가는 등 낮 더위가 나타났습니다.

내일은 서울의 낮 기온이 오늘보다 4도가량 오르겠고요, 수요일에는 29도까지 오르면서 낮에는 다소 덥겠습니다.

다만 해가 지고 나면 기온이 뚝 떨어지면서 쌀쌀해집니다.

입고 벗기 편한 가벼운 외투 챙기셔서 체온 조절 잘해주셔야겠습니다.

내일도 고기압의 가장자리에 들면서 하늘에 구름이 가득하겠습니다.

오늘 늦은 오후까지 강원과 제주 지역에서는 빗방울이 떨어질 때 있겠습니다.

내일 아침 기온 자세히 살펴보시면 서울의 아침 최저 기온 18도, 대구는 19도 예상되고요.

낮 기온은 서울 27도, 대구는 29도까지 오르겠습니다.

당분간 별다른 비 예보 없이 파란 가을 하늘을 즐기시기 좋겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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