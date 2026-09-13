243명 탄 인도네시아 여객선 해상 사고…1명 사망·140명 실종

▲ 인도네시아 해상 사고
240여명이 탄 인도네시아 여객선에서 해상 사고가 발생해 1명이 숨지고 140명이 실종됐습니다.
현지시간 13일 로이터 등 외신들은 인도네시아 남칼리만탄주 반자르마신 수색구조국을 인용해 이날 오전 4시 10분께 반자르마신 인근 자바해에서 '버고 트랜스포트 8호' 관계자로부터 사고 신고를 접수했다고 전했습니다.
사고 당시 이 여객선에는 승객 243명이 타고 있었으며, 구체적 신고 내용은 아직 알려지지 않았습니다.
이 사고로 1명이 숨지고 102명이 다른 선박 3척을 이용해 대피했으며, 나머지 140명은 실종된 상태로 알려졌습니다.
여객선은 전날 오전 10시 13분께 인도네시아 제2 도시인 동자바주 수라바야에서 출항해 반자르마신으로 향하던 중 기상이 나쁘다는 교신 이후 이날 오전 2시께 연락이 끊겼습니다.
지금까지 확인된 여객선의 마지막 위치는 반자르마신에 있는 바시리 부두에서 148㎞가량 떨어진 해상입니다.
반자르마신 수색구조국 관계자는 "여객선과 연락이 끊겼다는 신고를 접수하고 즉시 마지막 위치로 구조팀을 출동시켰다"며 "실종자를 찾는 데 집중하고 있다"고 말했습니다.
(사진=CNN 인도네시아 홈페이지 캡처, 연합뉴스)
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