243명 탄 인도네시아 여객선 해상 사고…1명 사망·140명 실종

▲ 인도네시아 해상 사고

240여명이 탄 인도네시아 여객선에서 해상 사고가 발생해 1명이 숨지고 140명이 실종됐습니다.현지시간 13일 로이터 등 외신들은 인도네시아 남칼리만탄주 반자르마신 수색구조국을 인용해 이날 오전 4시 10분께 반자르마신 인근 자바해에서 '버고 트랜스포트 8호' 관계자로부터 사고 신고를 접수했다고 전했습니다.사고 당시 이 여객선에는 승객 243명이 타고 있었으며, 구체적 신고 내용은 아직 알려지지 않았습니다.이 사고로 1명이 숨지고 102명이 다른 선박 3척을 이용해 대피했으며, 나머지 140명은 실종된 상태로 알려졌습니다.여객선은 전날 오전 10시 13분께 인도네시아 제2 도시인 동자바주 수라바야에서 출항해 반자르마신으로 향하던 중 기상이 나쁘다는 교신 이후 이날 오전 2시께 연락이 끊겼습니다.지금까지 확인된 여객선의 마지막 위치는 반자르마신에 있는 바시리 부두에서 148㎞가량 떨어진 해상입니다.반자르마신 수색구조국 관계자는 "여객선과 연락이 끊겼다는 신고를 접수하고 즉시 마지막 위치로 구조팀을 출동시켰다"며 "실종자를 찾는 데 집중하고 있다"고 말했습니다.(사진=CNN 인도네시아 홈페이지 캡처, 연합뉴스)