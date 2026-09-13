뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

243명 탄 인도네시아 여객선, 바다서 기상 악화로 연락 두절

윤창현 기자
작성 2026.09.13 14:19 조회수
243명 탄 인도네시아 여객선, 바다서 기상 악화로 연락 두절
▲ 인도네시아 해상 사고

인도네시아 자바해에서 240여 명이 탄 여객선이 기상 악화로 연락이 끊겨 당국이 수색에 나섰습니다.

현지시간 13일 로이터 등 외신들은 인도네시아 남칼리만탄주 반자르마신 수색구조국을 인용해 이날 오전 4시 10분께 반자르마신 인근 자바해에서 '비고르 트랜스포트 8호' 관계자로부터 사고 신고가 접수됐다고 보도했습니다.

사고 당시 이 여객선에는 승객 243명이 타고 있었으며 구체적 신고 내용은 아직 알려지지 않았습니다.

여객선은 전날 오전 10시 13분께 인도네시아 제2도시인 동자바주 수라바야에서 출항해 반자르마신으로 향하던 중 기상이 나쁘다는 교신 이후 이날 오전 2시께 연락이 끊겼습니다.

지금까지 확인된 여객선의 마지막 위치는 자바해로, 반자르마신에 있는 바시리 부두에서 148㎞가량 떨어진 곳입니다, 반자르마신 수색구조국 관계자는 "여객선과 연락이 끊겼다는 신고를 접수하고 즉시 마지막 위치로 구조팀을 출동시켰다"고 말했습니다.

(사진=CNN 인도네시아 홈페이지 캡처, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
윤창현 기자 사진
윤창현 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지