손흥민, MLS 12호 도움…LAFC는 꼴찌 캔자스시티에 3대 1 무릎

▲ 손흥민이 경기 전반전에서 직접 프리킥을 준비하고 있다

미국 프로축구 로스앤젤레스FC(LAFC)에서 뛰는 손흥민이 리그 12호 도움을 작성했습니다.손흥민은 13일(한국시간) 미국 캔자스주 캔자스시티의 스포르팅 파크에서 열린 스포르팅 캔자스시티와 2026 메이저리그사커(MLS) 26라운드 원정 경기에서 풀타임을 소화하며 팀이 2대 0으로 뒤지던 후반 2분 드니 부앙가의 추격골 과정에서 '간접 도움'을 올렸습니다.손흥민이 왼쪽으로 내준 공을 받은 제이컵 샤펠버그가 문전으로 땅볼 크로스를 넘겼고, 이를 쇄도하던 부앙가가 오른발로 마무리해 득점했습니다.MLS에서 인정되는 간접 도움을 올린 손흥민은 올 시즌 도움을 12개로 늘렸습니다.리그 도움 순위에서 리오넬 메시(13개·마이애미)에 이은 공동 2위에 자리했습니다.리그에서 득점은 5개를 기록한 손흥민은 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵의 2골 7도음을 더해 공식전 7골 19도움을 올렸습니다.손흥민은 슈팅은 3개 시도했습니다.전반 18분 안드레 루이스가 오른쪽에서 LAFC 수비 한명을 제치고 날린 왼발 슈팅으로 선제골을 뽑아낸 캔자스시티는 전반 31분에는 테일러 칼헤이라가 문전에서 머리로 밀어 넣어 뽑아낸 골로 2대 0까지 달아났습니다.LAFC는 손흥민이 기여한 골로 한 점을 따라붙었으나 후반 26분 제이컵 바틀릿에게 쐐기골을 얻어맞고 2점 차 완패했습니다.꼴찌 팀(승점 18)인 캔자스시티에 일격을 당한 LAFC는 서부 콘퍼런스 15개 팀 중 5위(승점 40)에 자리했습니다.(사진=게티이미지)