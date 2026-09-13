용혜인, 지명 14일 만에 장관 후보직 사퇴

<앵커>



용혜인 성평등 장관 후보자가 장관 후보직에서 사퇴했습니다. 민주당으로부터 후보자가 결단해 달라는 연락을 받은 것이 결정적인 이유로 보이는데요. 자세한 내용 고정현 기자 연결해서 알아보겠습니다.



고 기자, 지명 14일 만이네요?



<기자>



용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 장관 후보자 자리에서 물러나겠다고 밝혔습니다.



지난달 30일 지명된 이후 14일 만에 사퇴한 건데요.



용 후보자는 오늘(13일) 오전 긴급 기자회견을 자청하면서도 회견 내용을 알리지는 않았습니다.



오전 11시 30분 시작된 기자회견에서 용 후보자는 "인사청문회를 통해 남은 의혹들 역시 해소해 나가겠다는 입장에는 지금도 변함없다"면서도 "민주당으로부터 비례 의원직과 장관직 겸직을 두고 국민적 공감대가 넓지 못한 상황을 고려해 결단해 달라는 의사를 전달받았다"고 밝혔습니다.



그러면서 "여당도 우려를 표하는 상황에서 직을 수행하는 것이 현실적으로 어렵다고 판단했다"며 "장관 후보직을 내려놓는다"고 밝혔습니다.



용 후보자는 "끝까지 기대에 부응하지 못해 송구하다"며 "후보자로서 약속한 성평등 사회를 실현하기 위한 길, 이재명 정부와 함께 기본소득 대한민국을 만들어가는 길을 걸어 나가겠다는 점 분명히 약속드린다"고 덧붙였습니다.



용 후보자는 3일 전 기자회견에서는 비례 의원직과 장관직 겸직은 법률이 허용하는 것이 원칙이라고 밝히며 자진 사퇴론에 강하게 선을 그었었는데요.



기본소득당 사당화, 언더조직에서 활동한 내용에 대한 각종 의혹이 불거지고 의원직 겸직에 대한 여론 악화한 데다 여당인 민주당마저 결국 결단을 촉구하면서 사퇴를 결심한 것으로 풀이됩니다.



기본소득당 관계자는 어제 민주당 관계자가 직접 용 후보자를 찾아와 의견을 전달했고 이후 후보자가 당과 상의해 사퇴한 것이라고 설명했습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 유미라)