[날씨] 서울 24도, 남부는 30도…오늘도 큰 일교차

선선한 초가을 날씨가 이어지는 요즘입니다.



오늘(13일) 중북부 지역은 구름이 볕을 가리면서 기온이 크게 오르지 못하겠습니다.



현재 제 옆으로는 서울 하늘 모습 보이고 있는데요.



이렇게 구름이 하늘을 가득 가렸습니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온 24도로 선선하겠고요.



충청 이남 지역을 중심으로는 대전의 낮 기온 28도, 광주는 30도까지 오르겠습니다.



크게 벌어지는 일교차는 유의해 주셔야겠습니다.



오늘 중부 지방을 중심으로는 볕이 강하지 않겠고요, 충청 이남 지역을 중심으로는 자외선 지수 매우 높음 수준까지 오르겠습니다.



오늘 수도권과 충남 북서부 지역은 낮까지 그리고 강원과 제주 지역은 늦은 오후까지 빗방울이 떨어질 때 있겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 보시면요.



전주의 낮 최고 기온 28도, 부산 30도까지 오르겠습니다.



당분간 별다른 비 예보 없고요, 낮에는 다소 덥겠습니다.



(안수진 기상캐스터)