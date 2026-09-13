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애틀랜타 김하성, 3타수 무안타 1볼넷 1득점

최희진 기자
작성 2026.09.13 11:23 조회수
애틀랜타 김하성, 3타수 무안타 1볼넷 1득점
▲ 애틀랜타 브레이브스 김하성

김하성이 다시 침묵했습니다.

미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스 소속의 김하성은 13일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 필라델피아 필리스와 홈 경기에서 3타수 무안타 1볼넷 1득점을 기록했습니다.

2경기 연속 안타가 중단된 김하성은 시즌 타율이 0.131(107타수 14안타)로 떨어졌습니다.

9번타자 유격수로 선발 출장한 김하성은 3회말 2사 후 첫 타석에 나섰으나 필라델피아 선발투수 팀 메이자에게 루킹 삼진으로 돌아섰습니다.

4회말에는 볼넷을 골라 출루한 김하성은 후속타자 드레이크 볼드윈의 2루타 때 홈을 밟아 득점을 올렸습니다.

애틀랜타는 4회에만 대거 8점을 뽑아 8대 1로 역전하며 단숨에 주도권을 잡았습니다.

김하성은 세 번째 타석인 5회말 2사 만루에서는 좌익수 뜬공으로 잡혔습니다.

점수 차가 9대 1로 벌어진 7회말 2사 2루에서는 다시 좌익수 뜬공으로 아웃됐습니다.

경기를 포기한 필라델피아가 마운드에 포수인 개럿 스텁스를 투입했으나 김하성은 아쉽게도 안타를 뽑지 못했습니다.

내셔널리그(NL) 동부지구 1위인 애틀랜타는 지구 2위 필라델피아와 맞대결에서 12대 2로 승리하며 3연승을 달렸습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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