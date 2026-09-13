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이소영 중기장관 후보자 "의정활동 용역, 합법적·정상적 계약"

전형우 기자
작성 2026.09.13 11:16 조회수
이소영 중기장관 후보자 "의정활동 용역, 합법적·정상적 계약"
▲ 이소영 중소벤처기업부 장관 후보자

이소영 중소벤처기업부 장관 후보자 측은 제21대 국회의원 시절 법인 등기상 주소지가 공실인 컨설팅 업체에 약 7천만 원의 의정활동 용역비를 지급했다는 의혹과 관련해 "합법적이고 정상적인 용역 계약"이라고 13일 반박했습니다.

이 중기부 장관 후보자 인사청문회준비단은 이날 설명자료를 내고 "후보자는 업체의 소재지가 아닌 해당 업체를 운영하는 컨설턴트 개인의 경력과 역량을 검토해 계약을 맺었다"며 이같이 밝혔습니다.

준비단에 따르면 해당 컨설턴트는 이 후보자가 초선 의원으로 활동하던 2020년부터 선거와 의정활동에 필요한 홍보물 제작 등 부수 업무를 수행했습니다.

이 후보자는 2023∼2025년 해당 업체로부터 지역구 정책 환경 분석·조사 등 의정활동에 필요한 홍보 자문을 제공받았다고 준비단은 설명했습니다.

준비단에 따르면 계약 기간은 2023년 9월∼2024년 3월과 2024년 7월∼2025년 4월입니다.

준비단은 "계약서에 업무 범위를 상세히 기술했고 계약 기간 수행한 업무 전반에 대해 약정 기간 단위로 분할해 정상적으로 대금을 지급했다"며 "영수증 발행 역시 통상적인 방식으로 이뤄졌다"고 덧붙였습니다.

이어 "합법적이고 정상적인 용역 계약에 위법행위가 있었던 것처럼 보도하는 것은 명백한 허위사실"이라고 주장했습니다.

이날 이종배 전 국민의힘 서울시의원은 이 후보자를 정치자금법 위반 혐의로 서울경찰청에 고발한다고 밝혔습니다.

이 전 시의원은 "약 7천만 원의 용역비가 실제 용역 없이 지급됐거나 과다 지급됐고, 정치활동과 무관한 용도로 쓰였다면 정치자금법 위반 소지가 있다"고 주장했습니다.

해당 업체 측은 사무실을 이전하는 과정에서 비용 문제로 법인 등기상 주소를 변경하지 못했다는 취지로 해명한 것으로 전해졌습니다.

이 후보자에 대한 국회 인사청문회는 오는 15일 열릴 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
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