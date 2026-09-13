김정은, 북한 9·9절 시진핑 축전에 답전 "양국 친선협조 강화발전"

▲ 시진핑, 김정은

김정은 북한 국무위원장이 정권 수립 78주년 기념일(9·9절)에 축전을 보내온 시진핑 중국 국가주석에게 답전을 보내 북중관계 발전 의지를 재확인했습니다.조선중앙통신은 김 위원장이 전날 시 주석에게 보낸 답전에서 시 주석의 축전이 "전체 조선노동당원들과 조선인민에게 있어서 커다란 힘과 고무로 된다"며 '깊은 사의'를 표했다고 보도했습니다.김 위원장은 "우리는 새로운 시대적 요구와 두 나라 인민의 지향과 염원에 맞게 공동의 사회주의 위업을 굳건히 수호하고 전진시키며 전통적인 조중(북중) 친선협조 관계를 보다 훌륭하게 가꾸고 강화발전시켜 나가는 여정에서 언제나 중국 동지들과 굳게 손잡고 나아갈 것"이라고 말했습니다.김 위원장은 또 시 주석을 핵심으로 하는 중국 공산당의 영도 아래 중국이 "사회주의현대화강국을 전면적으로 건설하고 중화민족의 위대한 부흥을 실현하기 위한 성업에서 끊임없이 새로운 진전을 이룩하리라는 확신 재삼 표명한다"며 "(시진핑) 총서기 동지가 건강하여 책임적 사업에서 보다 큰 성과를 거둘 것을 충심으로 축원한다"고 덧붙였습니다.김 위원장의 답전은 북한 주민들이 보는 노동신문 1면에도 실렸습니다.앞서 시 주석은 지난 9일 축전에서 북중 양국이 "서로 지켜주고 도와주며 운명을 함께 하는 친선적인 사회주의 린방(이웃나라)이다. 중조관계를 훌륭히 수호하고 훌륭히 공고히 하며 훌륭히 발전시켜 나가는 것은 중국 당과 정부의 시종일관하고 확고부동한 방침"이라고 밝혔습니다.시 주석은 또 김 위원장과 함께 "두 당, 두 나라 관계에 대한 전략적 인도를 계속 강화하며 손잡고 각자의 당과 국가사업발전을 추동"할 용의가 있다고 말했습니다.북한은 1948년 9월 9일 김일성을 내각 수반으로 하는 정권을 출범하고 이날을 '조선민주주의인민공화국 창건일'로 기념하고 있습니다.