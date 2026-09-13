'1위 예약' 리바키나, 사발렌카 꺾고 US오픈 첫 우승

▲ 우승한 리바키나

여자 테니스 세계 2위 엘레나 리바키나(카자흐스탄)가 1위 아리나 사발렌카(벨라루스)를 물리치고 2026 US오픈(총상금 1억800만 달러) 우승을 차지했습니다.리바키나는 12일(현지시간) 미국 뉴욕의 플러싱 메도스에서 열린 대회 14일째 여자 단식 결승에서 사발렌카를 2시간 21분 만에 2-1(6-4 5-7 6-2)으로 물리쳤습니다.2022년 윔블던, 2026년 호주오픈에서 우승한 리바키나는 통산 3번째 메이저 대회 우승을 이뤄냈습니다.올 한 해 4개 메이저 대회 중 두 대회를 석권하면서 사발렌카를 제치고 여자 테니스 '최강자'로 올라섰습니다.춘추전국시대가 이어지는 여자 단식에서 최근 10년 동안 한 해 두 대회에서 우승하는 선수가 나온 건 2022년 이가 시비옹테크(프랑스오픈·US오픈·8위), 2024년 사발렌카(호주오픈·US오픈)에 이어 올해의 리바키나까지 세 차례뿐입니다.리바키나는 이미 8강전에서 정친원(121위·중국)을 꺾고 준결승에 오를 때 다음 주 랭킹에서 세계랭킹 1위 자리를 예약해뒀습니다.또 사발렌카와 통산 전적에서 8승 10패로 격차를 좁혔습니다.리바키나는 우승 상금으로 550만 달러(약 74억원)를, 사발렌카는 준우승 상금 280만 달러(약 37억원)를 받습니다.사발렌카는 US오픈 3연패에 실패했습니다.통산 5번째 메이저 대회 우승도 다음 기회로 미뤘습니다.리바키나는 1세트 사발렌카의 세 번째 서브 게임을 브레이크해내며 기선을 제압했습니다.이후 장기인 강력한 서브에 이날따라 다소 불안했던 사발렌카의 백핸드를 집요하게 노리는 샷을 엮어 우위를 이어가더니 1세트를 챙겼습니다.사발렌카는 쉽게 무너지지 않았습니다.팽팽했던 2세트 6-5로 앞선 채 맞은 리바키나 서브 게임에서 절묘한 패싱샷에 상대의 연이은 포핸드 실책을 더해 세트포인트를 가져갔습니다.하지만 3세트 들어 사발렌카가 언포스드에러를 쏟아냈습니다.감정 표현에 숨김이 없는 사발렌카는 라켓으로 바닥을 내리치는 등 여러 번 좌절감을 드러냈고, 냉정한 리바키나는 흐름을 가져갔습니다.리바키나가 3세트 사발렌카의 두 번째, 네 번째 서브게임을 브레이크하면서 승기는 기울었습니다.서브에이스로 챔피언십 포인트를 올린 리바키나는 두 주먹을 불끈 쥐어 들어 올렸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)