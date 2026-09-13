올트먼, AI 안전 우려에 "오픈AI IPO, 2026년에는 없다"

▲ 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 인공지능(AI) 안전에 대한 우려를 언급하며 2026년에는 오픈AI 기업공개(IPO)를 하지 않을 것이라고 밝혔습니다.올트먼 CEO는 현지시간 12일 공개된 미 경제전문지 포천(Fortune)과의 인터뷰에서 이같이 말했습니다.그는 "안전과 관련해 벌어지는 상황들을 고려할 때, 지금은 상장하기에 적절치 않은 시기(ill-advised moment)"라며 "우리는 이(상장)에 대한 압박을 느끼지 않고 있다"고 했습니다.올트먼 CEO는 2026년 IPO 계획을 접고 2027년으로 미루는 것인지 묻자, "2026년은 아닐 것"이라고 답했습니다.그는 "안전과 정렬을 위해 필요한 과제들을 해결하고 업계와 정부가 어떻게 협력할지 모색하는 등 해야 할 일이 많다"고 덧붙였습니다.오픈AI는 지난 6월 미 증권거래위원회(SEC)에 비공개 IPO 신청서를 제출하고 상장 절차를 밟아왔습니다.올트먼 CEO는 "2030년 말까지 모든 사람이 사망할 확률을 10% 정도로 감수하는 것은 용납할 수 없다고 생각한다"고 말했습니다.그는 "지금 이 순간 우리는 새로운 시대로 진입하고 있다"며 "과거 다른 시대로 발을 들였던 것처럼, 아이디어가 모든 인류에게 혜택을 주도록 보장하고 그 누구도 그에 준하는 위험을 감수하지 않도록 하기 위해, 다르게 행동해야 할 가능성이 크다"고 강조했습니다.그의 발언은 AI의 안전에 대한 우려가 고조되는 시기에 나왔습니다.이날 앤트로픽의 다리오 아모데이 CEO도 블로그를 통해 AI의 잠재적 위험을 경고하며, 개발 속도를 늦춰야 한다고 촉구했습니다.올트먼 CEO를 비롯해 xAI의 공동창립자인 일론 머스크 역시 아모데이 CEO의 의견에 지지를 표했습니다.AI 업계에서 보기 드문 의견 일치입니다.올트먼 CEO는 또한 오픈AI와 다른 주요 AI 기업들이 AI 개발 속도를 늦추고 안전 위험에 공동 대응하기 위한 합의 발표에 근접했음을 시사했다고 포천은 전했습니다.그는 "우리가 모두 동의해야 할 핵심 원칙은 AI에 미래의 통제권을 빼앗기는 위험을 초래할 행동을 해서는 안 된다는 점"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)